Dinheiro obtido no cumprimento de mandados de busca e apreensão no Espírito Santo e em São Paulo Crédito: Natalia Bourguignon

São duas empresas identificadas nos Estados Unidos, sendo que o dono de uma delas está preso em São Paulo. O outro está em Miami, mas já estamos entrando em contato com a Interpol para que o mandado de prisão dele seja lançado e ele seja capturado, afirmou o titular da Delegacia de Furto e Roubo de Veículos, delegado Ricardo Toledo, em coletiva na manhã desta quinta-feira (17).

Your browser does not support the audio element. Polícia do ES quer colocar empresário na lista de procurados da Interpol

Isso porque a transação era feita através de grandes bancos, com recolhimento de todos os impostos e taxas. Contudo, não há qualquer sinal de que os serviços tenham sido de fato prestados.

Informações obtidas através da quebra de sigilo bancário mostraram que essa companhia sediada nos Estados Unidos recebeu entre novembro de 2017 e fevereiro de2019, o volume de R$ 1,6 milhão apenas de uma das empresas de fachada investigadas no Espírito Santo.



SEM INFORMAÇÃO SOBRE EMPRESAS CHINESAS

As autoridades do Estado lamentaram, contudo, não ter conseguido informações sobre as empresas chinesas que constam nos registros bancários dos investigados.

"Infelizmente não conseguimos identificar os responsáveis pelas empresas chinesas. O governo chinês não tem acordo de cooperação internacional com o Brasil. Até o presente momento, não tem como indicar se os valores estão lá, se voltaram, a quem pertencem essas empresas", lamentou o delegado.

OPERADOR FINANCEIRO FOI PRESO EM FORTALEZA

O empresário que, segundo as investigações, atuava como operador financeiro do grupo criminoso foi preso em Fortaleza, no Ceará, também na terça-feira e trazido posteriormente para o Espírito Santo.