Homem é detido em quintal de casa após assalto a ônibus de Vitória

A Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Google Maps/Reprodução

Agentes da Guarda de Vitória conseguiram recuperar três celulares que haviam sido roubados por um homem que assaltou um ônibus na tarde deste sábado (16) na Avenida Beira Mar, em Monte Belo, depois de conseguirem deter o suspeito em um quintal de uma casa em Bento Ferreira, bairro vizinho.

Segundo informações da Guarda, o homem usou um simulacro de arma para ameaçar os passageiros e, logo após o assalto, uma das vítimas desceu do coletivo e avistou uma viatura da Guarda, que passava pelo local. Os agentes foram acionados e iniciaram a perseguição.

Guarda de Vitória recuperou aparelhos celulares roubados e apreendeu simulacro de arma com assaltante em Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Guarda Municipal de Vitória/Reprodução

Em seguida, encontraram a mochila que o homem carregava, com os três aparelhos dentro. Uma outra viatura foi acionada pelos agentes e, após perseguição, também conseguiu deter o assaltante, que tentou se esconder no quintal de uma casa em Bento Ferreira.