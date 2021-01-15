Entregador de lanches de 17 anos usava o trabalho para o tráfico no ES

Adolescente usava trabalho de entregador de comida como fachada para guardar drogas Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com dez quilos de maconha no bairro Jardim do Vale, em Vila Velha , nesta sexta-feira (15). Segundo a Polícia Civil , ele utilizava a ocupação de entregador de comida como fachada para disfarçar o trabalho de entrega de drogas para traficantes da Grande Vitória

O delegado-chefe do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) afirmou que a polícia recebeu uma informação de que o adolescente utilizava o trabalho em uma lanchonete como fachada para guardar e fazer a entrega das drogas. Durante a investigação no local, o jovem chegou com uma mochila contendo os papelotes de maconha.

"Ao realizarem diligências no local, os policiais verificaram quando o adolescente chegou no comércio de lanches com uma mochila. Após a abordagem, os policiais lograram êxito em encontrar em poder do adolescente 10 quilos de maconha e duas balanças de precisão”, disse o delegado.