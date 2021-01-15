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Em Vila Velha

Entregador de lanches de 17 anos usava o trabalho para o tráfico no ES

O rapaz foi apreendido com 10 quilos de maconha; segundo a polícia, o jovem utilizava a lanchonete como fachada para a atividade criminosa
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 jan 2021 às 19:52

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:52

Foto dos 10 kg de maconha apreendidos pela Polícia Civil
Adolescente usava trabalho de entregador de comida como fachada para guardar drogas Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um adolescente de 17 anos foi apreendido com dez quilos de maconha no bairro Jardim do Vale, em Vila Velha, nesta sexta-feira (15). Segundo a Polícia Civil, ele utilizava a ocupação de entregador de comida como fachada para disfarçar o trabalho de entrega de drogas para traficantes da Grande Vitória.
O delegado-chefe do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) afirmou que a polícia recebeu uma informação de que o adolescente utilizava o trabalho em uma lanchonete como fachada para guardar e fazer a entrega das drogas. Durante a investigação no local, o jovem chegou com uma mochila contendo os papelotes de maconha.

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"Ao realizarem diligências no local, os policiais verificaram quando o adolescente chegou no comércio de lanches com uma mochila. Após a abordagem, os policiais lograram êxito em encontrar em poder do adolescente 10 quilos de maconha e duas balanças de precisão”, disse o delegado.
A polícia informou que, contra o adolescente, foi redigido um boletim de ocorrência circunstanciado por crime análogo ao tráfico de drogas. Ele foi reintegrado à família e a Polícia Civil continuará as investigações para identificar e localizar o dono das drogas apreendidas.

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