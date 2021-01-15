Explosão de carro no ES: PC pede mais tempo para concluir investigação

Devido à complexidade do caso, a PC informou à reportagem de A Gazeta, em nota, que o inquérito policial foi encaminhado à Justiça solicitando que o prazo da investigação seja postergado, tendo em vista que o laudo pericial ainda não foi concluído pelo setor de perícia. Com este novo pedido, não foi estipulada uma nova data para a finalização dos trabalhos periciais. O motivo pelo qual o laudo ainda não foi concluído não foi especificado.