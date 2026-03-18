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"Piratas dos Shoppings": quadrilha é presa após furtos em lojas no ES

"Piratas dos Shoppings": quadrilha é presa após furtos em lojas no ES

Segundo a polícia, a organização criminosa é de Brasília e pratica furtos em shoppings em todo o país desde 2019, causando prejuízo de R$ 26 milhões a comerciantes

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de março de 2026 às 12:40

Integrantes de uma quadrilha conhecida como “Piratas dos Shoppings” foram presos durante a investigação sobre o furto mais de R$ 300 mil em um shopping na Grande Vitória, no Espírito Santo, ocorrido em fevereiro. 

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As prisões ocorreram durante uma operação da Polícia Civil capixaba, em parceria com o serviço de inteligência da Polícia Militar de Goiás e do Distrito Federal. Denominada "Integração Total", a ação foi realizada na última semana e cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão preventiva. O resultado, no entanto, foi divulgado à imprensa somente nesta quarta-feira (18).

Segundo a polícia, a organização criminosa é de Brasília e pratica furtos em shoppings em todo o país desde 2019, causando prejuízo de R$ 26 milhões a comerciantes. 

No Espírito Santo, o crime ocorreu em um shopping da Grande Vitória, no dia 21 de fevereiro. Duas lojas foram alvo dos criminosos, entre elas uma joalheira. Os estabelecimentos foram invadidos durante a madrugada, e o prejuízo foi de R$ 330 mil.

Mais informações sobre os presos e os crimes serão divulgadas pela polícia capixaba na tarde desta terça em coletiva de imprensa. O texto será atualizado. 

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