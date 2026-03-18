Tráfico

Dupla é presa com mais de 5 kg de drogas em Barra de São Francisco

Ação da PM terminou com quatro suspeitos detidos; adolescente foi apreendido e grande quantidade de drogas e materiais do tráfico foi recolhida

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de março de 2026 às 13:15

Dois suspeitos foram presos e um adolescente foi apreendido durante ação da Polícia Militar em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação | PMES

Dois homens, de 23 e 30 anos, foram presos, e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido durante uma ação da Polícia Militar (PM) no bairro Colina, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (17).

Segundo a PM, a ocorrência teve início após um dos suspeitos ser visto andando pela rua com um pacote suspeito. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir e se desfazer do material. A sacola descartada durante a fuga foi localizada pelos militares. O suspeito que havia fugido inicialmente foi encontrado escondido em um imóvel próximo e detido. Ao todo, quatro pessoas foram conduzidas à delegacia.

Durante a ação, foram apreendidos cerca de 5,5 quilos de maconha, 25 gramas de cocaína e 44 gramas de crack, além de uma porção adicional de maconha, cinco balanças de precisão, um celular, um rádio comunicador e um coldre.

A Polícia Civil informou que os dois homens, de 23 e 30 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com agravantes, e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP). O adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Após um familiar assumir o compromisso de apresentá-lo ao Ministério Público quando solicitado, ele foi liberado e reintegrado à família.

Já o suspeito de 33 anos foi ouvido e liberado, pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para a prisão em flagrante.

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