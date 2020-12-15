Explosão de carro em Vitória: PF ajuda na perícia e laudo sai em janeiro

O Jeep Compass ficou completamente destruído após explodir em movimento ainda no dia 30 de outubro. o motorista morreu preso ao cinto Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a assessoria da Polícia Civil, o Departamento de Criminalística, por meio da Seção de Acidentes, Incêndios e Explosões, realizou a análise pericial do veículo, que ainda se encontra sob custódia da PC, e coletou material que foi encaminhado para o Departamento de Laboratório Forense.

"A análise deste material ainda está em andamento no Laboratório de Química Forense, que trabalha em parceria com a perícia da Polícia Federal para identificar se há vestígios de materiais que possam ter causado a explosão e incêndio do veículo", diz a nota enviada à reportagem de A Gazeta.

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Devido ao detalhamento necessário para que as causas sejam identificadas, o prazo para que se chegue à conclusão sobre o que causou a explosão do Jeep Compass foi estendido para a primeira quinzena de janeiro do próximo ano.

A Jeep, por meio da assessoria de imprensa da Fiat Chrysler Automóveis, informou também em nota que a "aguarda o laudo da perícia para poder analisar a ocorrência".

A EXPLOSÃO

Por volta das 12h30 do dia 30 de outubro, o empresário Ricardo Portugal trafegava pelo trecho da Avenida Adalberto Simão Nader , na altura do acesso para o novo Aeroporto de Vitória, quando o SUV explodiu. O motorista ficou preso ao cinto e não conseguiu sair a tempo antes das chamas consumirem todo o veículo. Câmeras de comércios próximos registraram o momento da explosão.

Empresário Ricardo Portugal, de 38 anos, morreu carbonizado dentro do próprio veículo, em Vitória Crédito: Acervo pessoal

A suspeita inicial de que o veículo fosse movido a gás foi prontamente descartada pelos Bombeiros ainda nos trabalhos de contenção das chamas e rescaldo no local.