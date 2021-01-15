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Cariacica

Motorista de aplicativo é preso por envolvimento em arrombamento no ES

O suspeito, de 34 anos, trabalhava como motorista de aplicativo; a polícia acredita que ele atuou como o piloto de fuga no dia do crime

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 16:44

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 jan 2021 às 16:44
Materiais recuperados pela Polícia Civil dispostos sobre uma mesa
Motorista de aplicativos foi preso, suspeito de participar de um arrombamento a uma loja em Cariacica Crédito: Divulgação/PCES
Um motorista de aplicativo de 34 anos, suspeito de participar do arrombamento de uma loja em Cariacica no último dia 2 , foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (15). Segundo a polícia, contra o homem havia um mandado de prisão em aberto e os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão nos bairros Canaã e Bubu, ambos também em Cariacica. A maioria do material furtado, avaliado em cerca de R$ 50 mil, foi recuperado.
O delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), afirmou que durante as buscas foram encontrados e apreendidos uma pistola .380 com ferrolho dourado, mais de 20 munições de calibres diversos, além do carro utilizado no crime. Além disso, a maioria dos materiais furtados pelo suspeito foram recuperados. O delegado acredita que outros dois suspeitos participaram do crime.

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"Foram recuperados uma televisão 55 polegadas, dois relógios, mala de viagem, bolsas, tapete, dinheiro, entre outros objetos subtraídos. O detido trabalha regularmente como motorista de aplicativo, porém, no dia do crime ele participou como motorista do crime, dando fuga a outros dois suspeitos e auxiliando ao levar o material furtado”, disse Trindade.
Gianno Trindade destacou também que o suspeito possuía passagens por tráfico de drogas, estelionato e roubo. Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) e responderá por furto qualificado. O delegado afirmou ainda que as investigações seguirão para localizar os outros envolvidos no crime.

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