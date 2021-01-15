Motorista de aplicativo é preso por envolvimento em arrombamento no ES

Motorista de aplicativos foi preso, suspeito de participar de um arrombamento a uma loja em Cariacica Crédito: Divulgação/PCES

Um motorista de aplicativo de 34 anos, suspeito de participar do arrombamento de uma loja em Cariacica no último dia 2 , foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (15). Segundo a polícia, contra o homem havia um mandado de prisão em aberto e os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão nos bairros Canaã e Bubu, ambos também em Cariacica. A maioria do material furtado, avaliado em cerca de R$ 50 mil, foi recuperado.

O delegado Gianno Trindade, titular da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), afirmou que durante as buscas foram encontrados e apreendidos uma pistola .380 com ferrolho dourado, mais de 20 munições de calibres diversos, além do carro utilizado no crime. Além disso, a maioria dos materiais furtados pelo suspeito foram recuperados. O delegado acredita que outros dois suspeitos participaram do crime.

"Foram recuperados uma televisão 55 polegadas, dois relógios, mala de viagem, bolsas, tapete, dinheiro, entre outros objetos subtraídos. O detido trabalha regularmente como motorista de aplicativo, porém, no dia do crime ele participou como motorista do crime, dando fuga a outros dois suspeitos e auxiliando ao levar o material furtado”, disse Trindade.