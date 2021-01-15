Bandidos armados roubam centro de atendimento psiquiátrico de Cachoeiro

Funcionários do Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram assaltados no final da tarde de quarta-feira (13). A arma e o colete de um dos servidores foram roubados pelos bandidos.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os servidores da recepção foram surpreendidos por dois assaltantes disfarçados de pedreiros. Os criminosos armados renderam os trabalhadores e efetuaram o roubo.
Ainda segundo o Estado, no momento do assalto apenas um auxiliar administrativo e um vigilante estavam no local. Ninguém ficou ferido. Um boletim de ocorrência foi registrado.
A direção da unidade disse também, por meio de nota, que para garantir a segurança dos servidores e pacientes está prevista a instalação de um circuito interno de videomonitoramento e medidas de identificação para acesso do público em geral ao local.