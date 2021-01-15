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Crime

Bandidos armados roubam centro de atendimento psiquiátrico de Cachoeiro

Uma arma e um colete foram roubados de funcionários da unidade estadual que atende pacientes em tratamento psiquiátrico em Cachoeiro de Itapemirim
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 jan 2021 às 16:16

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 16:16

arma e o colete de um dos servidores foram roubadas pelos bandidos
Arma e o colete de um dos servidores foram roubados pelos bandidos Crédito: Divulgação/ Sesa
Funcionários do Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram assaltados no final da tarde de quarta-feira (13). A arma e o colete de um dos servidores foram roubados pelos bandidos.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os servidores da recepção foram surpreendidos por dois assaltantes disfarçados de pedreiros. Os criminosos armados renderam os trabalhadores e efetuaram o roubo.
Ainda segundo o Estado, no momento do assalto apenas um auxiliar administrativo e um vigilante estavam no local. Ninguém ficou ferido. Um boletim de ocorrência foi registrado.
A direção da unidade disse também, por meio de nota, que para garantir a segurança dos servidores e pacientes está prevista a instalação de um circuito interno de videomonitoramento e medidas de identificação para acesso do público em geral ao local.

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