Bandidos armados roubam centro de atendimento psiquiátrico de Cachoeiro

Ainda segundo o Estado, no momento do assalto apenas um auxiliar administrativo e um vigilante estavam no local. Ninguém ficou ferido. Um boletim de ocorrência foi registrado.

A direção da unidade disse também, por meio de nota, que para garantir a segurança dos servidores e pacientes está prevista a instalação de um circuito interno de videomonitoramento e medidas de identificação para acesso do público em geral ao local.