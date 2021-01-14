O estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto (à esquerda) e o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Racha e mortes na Terceira Ponte: réus serão ouvidos pela Justiça em março

Segundo a Polícia Civil, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 35 anos, e o estudante de engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 23 anos, réus no processo judicial, dirigiam os veículos Audi A1 e Toyota Etios, em alta velocidade, provocando colisão com a moto das vítimas. Eles respondem pelo crime em liberdade.

O juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal de Vitória, marcou a audiência para ouvir testemunhas e os réus do caso. No dia 10 de fevereiro, serão ouvidas as seis primeiras testemunhas convocadas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) . Já no dia 12 de fevereiro serão ouvidas outras testemunhas, incluindo a que foram arroladas pelo assistente de acusação, que representa as famílias das vítimas.

No dia 19 de março, será a vez dos acusados darem as suas versões sobre os fatos. Nesse mesmo dia, o magistrado também vai ouvir as testemunhas convocadas pela defesa.

Brunielly Oliveira e Kelvin Gonçalves morreram depois que tiveram a moto atingida na Terceira Ponte Crédito: Reprodução | Facebook

AUDIÊNCIA SERIA EM 2019

Segundo consta do processo judicial, em decisão do dia 3 de outubro de 2019, do magistrado Marcos Pereira Sanches, a audiência de instrução já havia sido marcada para os dias 6 e 7 de novembro daquele ano, mas foi suspensa porque os réus não estavam presos

Nas palavras do juiz: "Considerando que os acusados se encontram soltos, conforme decisão do C. STJ, suspendo a audiência de instrução e julgamento designada às fls. 750/753, tendo em vista a necessidade de ser designada audiência em processo de réu preso, que, por força de lei, ostenta prioridade de tramitação".

O CASO

Kelvin e Brunielli estavam em uma moto quando foram atingidos por um carro que, segundo a polícia, disputava um racha na Terceira Ponte, em maio de 2019. O laudo da perícia realizado no Audi — veículo que atingiu a moto — apontou que o excesso de velocidade do motorista do carro foi determinante para a morte do casal.