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Casal morreu

Racha e mortes na Terceira Ponte: réus serão ouvidos pela Justiça em março

Segundo a Polícia Civil, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 35 anos, e o estudante de engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 23 anos, réus no processo judicial, dirigiam os veículos Audi A1 e Toyota Etios, em alta velocidade

Publicado em 

14 jan 2021 às 10:59

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 10:59

O estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto (à esquerda) e o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior
O estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto (à esquerda) e o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior Crédito: Reprodução
Racha e mortes na Terceira Ponte: réus serão ouvidos pela Justiça em março
Após mais de um ano e meio do racha na Terceira Ponte que provocou a morte do jovem casal Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, e Brunielli Oliveira, de 17 anos, os acusados de praticarem o crime serão ouvidos pela Justiça Estadual em março de 2021.
Segundo a Polícia Civil, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 35 anos, e o estudante de engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 23 anos, réus no processo judicial, dirigiam os veículos Audi A1 e Toyota Etios, em alta velocidade, provocando colisão com a moto das vítimas. Eles respondem pelo crime em liberdade.
O juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal de Vitória, marcou a audiência para ouvir testemunhas e os réus do caso. No dia 10 de fevereiro, serão ouvidas as seis primeiras testemunhas convocadas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Já no dia 12 de fevereiro serão ouvidas outras testemunhas, incluindo a que foram arroladas pelo assistente de acusação, que representa as famílias das vítimas.
No dia 19 de março, será a vez dos acusados darem as suas versões sobre os fatos. Nesse mesmo dia, o magistrado também vai ouvir as testemunhas convocadas pela defesa.
Brunielly Oliveira e Kelvin Gonçalves morreram depois que tiveram a moto atingida na Terceira Ponte
Brunielly Oliveira e Kelvin Gonçalves morreram depois que tiveram a moto atingida na Terceira Ponte Crédito: Reprodução | Facebook

AUDIÊNCIA SERIA EM 2019

Segundo consta do processo judicial, em decisão do dia 3 de outubro de 2019, do magistrado Marcos Pereira Sanches, a audiência de instrução já havia sido marcada para os dias 6 e 7 de novembro daquele ano, mas foi suspensa porque os réus não estavam presos.
Nas palavras do juiz: "Considerando que os acusados se encontram soltos, conforme decisão do C. STJ, suspendo a audiência de instrução e julgamento designada às fls. 750/753, tendo em vista a necessidade de ser designada audiência em processo de réu preso, que, por força de lei, ostenta prioridade de tramitação".

O CASO

Kelvin e Brunielli estavam em uma moto quando foram atingidos por um carro que, segundo a polícia, disputava um racha na Terceira Ponte, em maio de 2019. O laudo da perícia realizado no Audi — veículo que atingiu a moto — apontou que o excesso de velocidade do motorista do carro foi determinante para a morte do casal.
A polícia afirma que o racha era disputado pelo advogado Ivomar Rodrigues Gomesm, que dirigia o Audi, com o universitário Oswaldo Venturini Neto, que conduzia um Ethios. De acordo com a perícia, os dois motoristas estavam a 150 km/h na ponte e tinham ingerido bebidas alcoólicas.

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