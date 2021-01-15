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Crimes

Ex-sargento do Exército foragido da Justiça mineira é preso no ES

Ele estava escondido em Divino de São Lourenço. O ex-militar, de 55 anos, é acusado de tentar matar a ex-companheira a golpes de martelo em 2019; ele também era procurado por matar um cabo da Marinha
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 jan 2021 às 15:45

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 15:45

Prisão
Ex-sargento do Exército foi levado para Viçosa, em Minas Gerais Crédito: Dione Silva de Castro
Um ex-sargento do Exército, de 55 anos, acusado de tentar matar a ex-companheira a golpes de martelo em outubro de 2019 em Minas Gerais, foi preso na manhã desta sexta-feira (15) em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó. A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre as polícias de mineira e capixaba.
Segundo a Polícia Militar, o mandado de prisão foi cumprido na zona rural de Divino de São Lourenço, por volta das 6h.
O ex-militar já era procurado pela Justiça desde 2009 por assassinar a tiros um cabo da Marinha no Rio de Janeiro. Ele ainda é apontado pela polícia como autor de um triplo assassinato ocorrido em um sítio na zona rural do município mineiro de Espera Feliz, no ano de 2013.
O acusado foi encaminhado à delegacia de Viçosa, em Minas Gerais.

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