Mulher é suspeita de matar o companheiro com facada em Aracruz

Um desentendimento de casal acabou de maneira trágica em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Na noite desta sexta-feira (15), um homem de 43 anos foi morto dentro de casa, com um golpe de faca, no distrito de Guaraná.
A vítima, identificada como Marco Antônio Zeferino Candeias, não resistiu aos ferimentos e foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A suspeita do crime é sua companheira.
De acordo com a Polícia Militar, no local os militares foram informados por vizinhos que a vítima estava no interior da residência e que a autora do crime seria a companheira dela. O casal estava junto há cerco de oito meses, segundo informações da TV Gazeta Norte.
A suspeita, de 38 anos, informou aos policiais que se defendeu porque o companheiro teria lhe agredido com uma pá na cabeça. Após, ela teria lhe aplicado um golpe de faca. "Posteriormente, ela saiu correndo para chamar a filha que estava na casa de vizinhos", informou a PM.
A suspeita foi encaminhada para à 13ª Delegacia de Aracruz e a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.
Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte