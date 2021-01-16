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Briga de casal

Mulher é suspeita de matar o companheiro com facada em Aracruz

Crime aconteceu dentro da residência do casal no distrito de Guaraná na noite desta sexta-feira (15). A suspeita, de 38 anos, disse aos policiais que teria se defendido após o companheiro lhe agredir com uma pá
Adalberto Cordeiro

Adalberto Cordeiro

Publicado em 

16 jan 2021 às 17:49

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 17:49

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar: crime em Aracruz Crédito: Carlos Alberto Silva
Um desentendimento de casal acabou de maneira trágica em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Na noite desta sexta-feira (15), um homem de 43 anos foi morto dentro de casa, com um golpe de faca, no distrito de Guaraná.
A vítima, identificada como Marco Antônio Zeferino Candeias, não resistiu aos ferimentos e foi encaminhada para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A suspeita do crime é sua companheira. 
De acordo com a Polícia Militar, no local os militares foram informados por vizinhos que a vítima estava no interior da residência e que a autora do crime seria a companheira dela. O casal estava junto há cerco de oito meses, segundo informações da TV Gazeta Norte.

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A suspeita, de 38 anos, informou aos policiais que se defendeu porque o companheiro teria lhe agredido com uma pá na cabeça. Após, ela teria lhe aplicado um golpe de faca. "Posteriormente, ela saiu correndo para chamar a filha que estava na casa de vizinhos", informou a PM.
A suspeita foi encaminhada para à 13ª Delegacia de Aracruz e a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso. 
Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte

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