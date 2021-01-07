Suspeito de violência doméstica é preso em São Gabriel da Palha

Um homem de 40 anos foi preso nesta quarta-feira (06) em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. Ele é suspeito de violência doméstica, de descumprir medidas protetivas várias vezes e de ameaçar o atual namorado da ex-companheira.
O suspeito já estava com um mandado de prisão em aberto e foi detido em uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar no bairro Boa Vista. “A prisão dele foi decretada pelo poder Judiciário, depois de descumprimentos reiterados de uma medida protetiva que a ex-companheira tinha”, explicou o delegado titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman.
Ainda de acordo com o delegado, o homem não só descumpria a ordem de afastamento da ex, como ameaçava o atual namorado dela. “Em uma das ligações gravadas pela vítima, o suspeito disse que mataria o atual namorado dela e que a polícia não o pegaria com vida”, relatou Caliman.
Logo que o mandado de prisão foi expedido, a Polícia Militar foi comunicada e uma equipe conjunta passou a monitorar o suspeito. Nesta quarta-feira (06), ele foi localizado na casa de um conhecido, no bairro Boa Vista. O suspeito não apresentou resistência e foi conduzido à delegacia. Após os procedimentos de praxe, ele foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.