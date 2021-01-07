Suspeito de violência doméstica é preso em São Gabriel da Palha

Ainda de acordo com o delegado, o homem não só descumpria a ordem de afastamento da ex, como ameaçava o atual namorado dela. “Em uma das ligações gravadas pela vítima, o suspeito disse que mataria o atual namorado dela e que a polícia não o pegaria com vida”, relatou Caliman.

Logo que o mandado de prisão foi expedido, a Polícia Militar foi comunicada e uma equipe conjunta passou a monitorar o suspeito. Nesta quarta-feira (06), ele foi localizado na casa de um conhecido, no bairro Boa Vista. O suspeito não apresentou resistência e foi conduzido à delegacia. Após os procedimentos de praxe, ele foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.