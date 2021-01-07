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Violência contra a mulher

Suspeito de violência doméstica é preso em São Gabriel da Palha

De acordo com a Polícia Civil, o homem descumpriu medidas protetivas várias vezes e ameaçou o atual namorado da ex-companheira

Publicado em 

07 jan 2021 às 17:31

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 17:31

Viatura da Polícia Militar
Suspeito de violência doméstica é preso em São Gabriel da Palha Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 40 anos foi preso nesta quarta-feira (06) em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. Ele é suspeito de violência doméstica, de descumprir medidas protetivas várias vezes e de ameaçar o atual namorado da ex-companheira.
O suspeito já estava com um mandado de prisão em aberto e foi detido em uma ação conjunta das Polícias Civil Militar no bairro Boa Vista. “A prisão dele foi decretada pelo poder Judiciário, depois de descumprimentos reiterados de uma medida protetiva que a ex-companheira tinha”, explicou o delegado titular da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, Rafael Caliman.

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Ainda de acordo com o delegado, o homem não só descumpria a ordem de afastamento da ex, como ameaçava o atual namorado dela. “Em uma das ligações gravadas pela vítima, o suspeito disse que mataria o atual namorado dela e que a polícia não o pegaria com vida”, relatou Caliman.
Logo que o mandado de prisão foi expedido, a Polícia Militar foi comunicada e uma equipe conjunta passou a monitorar o suspeito. Nesta quarta-feira (06), ele foi localizado na casa de um conhecido, no bairro Boa Vista. O suspeito não apresentou resistência e foi conduzido à delegacia. Após os procedimentos de praxe, ele foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte.

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