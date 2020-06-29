Motorista é detido por embriaguez após acidente com dois carros no ES

Veículo Peugeot foi atingido por caminhonete conduzida por motorista detido após dar positivo em teste do bafômetro Crédito: Internauta

Um motorista foi preso por embriaguez ao volante depois de um acidente envolvendo três veículos na rodovia ES 010, no município de Fundão, na noite deste domingo (28). A colisão aconteceu no km 29, na altura do Mirante da Praia.

De acordo com a Polícia Militar, os condutores envolvidos no acidente disseram que o motorista de uma caminhonete L200 seguia no sentido Praia Grande, quando colidiu na lateral de um Peugeot, que seguia no sentido Santa Cruz. Com o impacto, a L200 se desgovernou e atingiu um poste de energia, que se partiu e caiu sobre um veículo que vinha logo atrás, uma caminhonete S10.

Caminhonete S10 foi atingida por poste que se partiu após colisão entre Peugeot e L200 Crédito: Internauta

O condutor da caminhonete L200 fez o teste do etilômetro que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. Ele foi detido e levado para a delegacia. Após o acidente, o condutor do Peugeot fugiu, mas foi localizado pela Polícia Militar e também conduzido para a delegacia. Segundo a PM, ele não tinha habilitação e o licenciamento do carro estava vencido. Este também realizou o teste do bafômetro que deu negativo.