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Em Fundão

Motorista é detido por embriaguez após acidente com dois carros no ES

Colisão aconteceu na rodovia ES 060 em Fundão, na noite deste domingo (28)

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 17:16
Veículo Peugeot foi atingido por caminhonete conduzida por motorista preso após dar positivo em teste do bafômetro
Veículo Peugeot foi atingido por caminhonete conduzida por motorista detido após dar positivo em teste do bafômetro Crédito: Internauta
Um motorista foi preso por embriaguez ao volante depois de um acidente envolvendo três veículos na rodovia ES 010, no município de Fundão, na noite deste domingo (28). A colisão aconteceu no km 29, na altura do Mirante da Praia.
De acordo com a Polícia Militar, os condutores envolvidos no acidente disseram que o motorista de uma caminhonete L200 seguia no sentido Praia Grande, quando colidiu na lateral de um Peugeot, que seguia no sentido Santa Cruz. Com o impacto, a L200 se desgovernou e atingiu um poste de energia, que se partiu e caiu sobre um veículo que vinha logo atrás, uma caminhonete S10.

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Caminhonete S10 foi atingida por poste que se partiu após colisão entre Peugeot e L200
Caminhonete S10 foi atingida por poste que se partiu após colisão entre Peugeot e L200 Crédito: Internauta
O condutor da caminhonete L200 fez o teste do etilômetro que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. Ele foi detido e levado para a delegacia. Após o acidente, o condutor do Peugeot fugiu, mas foi localizado pela Polícia Militar e também conduzido para a delegacia. Segundo a PM, ele não tinha habilitação e o licenciamento do carro estava vencido. Este também realizou o teste do bafômetro que deu negativo.
A Polícia Civil foi procurada para informar a situação do motorista detido após dar positivo para o uso de álcool no teste do etilômetro e do outro condutor, também encaminhado para a delegacia. Em nota, respondeu que o motorista do Pegeaut  foi autuado por se evadir do local, tendo sido liberado para responder em liberdade. Já o motorista embriagado foi preso por ter causado lesão no motorista do Pegeout e por embriaguez. E foi encaminhado para audiência de custódia.

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