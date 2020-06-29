Acidente entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR 101 em Cariacica

Uma batida entre uma carreta e um caminhão complicou o trânsito na manhã desta segunda-feira (29), na BR 101, em Cariacica, e deixou o motorista de um dos veículos ferido. Por volta das 7h20, uma carreta que transportava tubos bateu na traseira de um caminhão-baú perto da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta ficou bastante danificada, mas a cabine se manteve conservada. O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O trânsito na região ficou complicado até as 9 horas desta segunda-feira, quando a pista foi liberada, segundo a PRF.