Homem morre após ser atropelado por trem em Cariacica

De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, o maquinista do trem viu o homem sentado na linha férrea, fez vários sinais sonoros com o trem e tentou frear, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Não se sabe se a vítima não escutou o barulho do trem, mas, mesmo com os barulhos, o homem continuou parado na linha férrea.