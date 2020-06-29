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Vila Cajueira

Homem morre após ser atropelado por trem em Cariacica

De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, o maquinista viu o homem, fez vários sinais sonoros com o trem, tentou frear, mas não conseguiu

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 09:21
Linha férrea
Linha férrea Crédito: Pixabay
Um homem, de aproximadamente 55 anos, foi atropelado por um trem, por volta de 23h30 deste domingo (28), no bairro Vila Cajueira, em Cariacica, de acordo com informações da TV Gazeta. O homem, que não foi identificado pela polícia, chegou a ser socorrido pelo Samu, mas morreu dentro da ambulância, no local do acidente.
De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, o maquinista do trem viu o homem sentado na linha férrea, fez vários sinais sonoros com o trem e tentou frear, mas não conseguiu evitar o atropelamento. Não se sabe se a vítima não escutou o barulho do trem, mas, mesmo com os barulhos, o homem continuou parado na linha férrea. 
Alguns moradores, que estiveram no local na hora do acidente, disseram que não conheciam o homem. O corpo dele foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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