Idosa fica ferida em acidente entre carro e caminhão no ES

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (29), na ES 080, em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução

Uma idosa ficou ferida após o carro em que ela estava ser atingido por um caminhão, na Rodovia ES 080, em Colatina , na Região Noroeste do Espírito Santo. O acidente foi por volta das 7 horas desta segunda-feira (29), próximo ao bairro Raul Giuberti.

Segundo moradores da região, a mulher conseguiu sair sozinha do veículo e deitou na margem da pista. Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital particular de Colatina para receber atendimento médico.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Segundo o condutor, ele saiu de Colatina e seguia para Boapaba, para carregar o caminhão numa cerâmica. O motorista disse que tentou desviar do carro, mas não conseguiu e acabou colidindo.

O trânsito no local precisou ser fechado e policiais militares organizaram o fluxo de veículos na rodovia. Segundo os moradores, o trecho é considerado perigoso e outros acidentes já aconteceram no local, que concentra vários acessos para propriedades rurais.