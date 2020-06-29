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Idosa fica ferida em acidente entre carro e caminhão no ES

A mulher dirigia o veículo de passeio quando foi atingida pelo caminhão. Ela foi socorrida e levada para um hospital em Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 11:51

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 11:51

Idosa fica ferida em acidente na rodovia ES 080, em Colatina
O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (29), na ES 080, em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução
Uma idosa ficou ferida após o carro em que ela estava ser atingido por um caminhão, na Rodovia ES 080, em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. O acidente foi por volta das 7 horas desta segunda-feira (29), próximo ao bairro Raul Giuberti.
Segundo moradores da região, a mulher conseguiu sair sozinha do veículo e deitou na margem da pista. Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital particular de Colatina para receber atendimento médico.
O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Segundo o condutor, ele saiu de Colatina e seguia para Boapaba, para carregar o caminhão numa cerâmica. O motorista disse que tentou desviar do carro, mas não conseguiu e acabou colidindo.

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O trânsito no local precisou ser fechado e policiais militares organizaram o fluxo de veículos na rodovia. Segundo os moradores, o trecho é considerado perigoso e outros acidentes já aconteceram no local, que concentra vários acessos para propriedades rurais.
Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste

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