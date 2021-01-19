Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Santa Tereza

Explosão em empresa de ar-condicionado deixa feridos em Vitória

Um funcionário e um adolescente de 14 anos ficaram feridos; ambos foram  socorridos por ambulâncias, mas uma pessoa morreu
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 jan 2021 às 17:45

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 17:45

Em Santa Tereza
Explosão em empresa de ar condicionado deixa feridos em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um compressor de ar-condicionado explodiu na tarde desta terça-feira (19), por volta das 15h30, em uma empresa de manutenção de aparelhos de refrigeração no bairro Santa Tereza, em Vitória. De acordo com um vizinho do estabelecimento, um funcionário do local e o filho do dono da empresa, de 14 anos, ficaram feridos. Ambos foram socorridos por ambulâncias, mas uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo o Corpo de Bombeiros. A identidade da vítima não foi divulgada.
A Polícia Civil também confirmou a morte de um dos feridos no acidente. Acrescentou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado para os familiares e para que seja feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. 
Demandado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado nesta terça-feira (19), por volta das 15h25min, para atender a uma ocorrência de explosão em uma empresa de ar-condicionado no bairro Santa Tereza, em Vitória. Na nota, os bombeiros afirmaram que o solicitante relatou que escutou um estrondo e logo em seguida pessoas gritando. Uma equipe foi deslocada à região do fato, porém ao chegar ao local, constatou que não existia presença de chamas.
Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as duas vítimas da explosão já haviam sido socorridas por ambulâncias particulares ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência - HEUE. Após a situação, a perícia da PCES foi acionada. O prazo mínimo para confecção dos laudos é de 40 dias.
O fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (DEAT). O local do acidente foi periciado nessa terça-feira (19) e somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilizações. O prazo para a confecção do laudo é de 30 dias. Uma das vítimas, socorridas ao Hospital, veio a óbito e o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória
Explosão
Fachada da empresa de manutenção de ar condicionados em Santa Tereza, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Demandada, a Sesa informou que a coordenação do Samu 192 recebeu um chamado na tarde desta terça-feira (19), para atendimento às vítimas de uma explosão na Rua Frederico Ozanan, em Santa Teresa, Vitória. Foram enviadas duas ambulâncias. Em nota, a secretaria acrescentou que ao chegar ao local as equipes do Samu não encontraram vítimas. De acordo com populares,os feridos foram socorridos por uma ambulância de empresa privada.

Veja Também

Bairros da Serra vão ficar sem água nesta semana; veja lista

Moradores inalam fumaça durante incêndio em garagem de Cariacica

Mulher que foi baleada na cabeça pela cunhada morre em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Vitória (ES) Samu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados