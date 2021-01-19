Explosão em empresa de ar condicionado deixa feridos em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um compressor de ar-condicionado explodiu na tarde desta terça-feira (19), por volta das 15h30, em uma empresa de manutenção de aparelhos de refrigeração no bairro Santa Tereza, em Vitória . De acordo com um vizinho do estabelecimento, um funcionário do local e o filho do dono da empresa, de 14 anos, ficaram feridos. Ambos foram socorridos por ambulâncias, mas uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo o Corpo de Bombeiros. A identidade da vítima não foi divulgada.

Polícia Civil também confirmou a morte de um dos feridos no acidente. Acrescentou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado para os familiares e para que seja feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

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Demandado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado nesta terça-feira (19), por volta das 15h25min, para atender a uma ocorrência de explosão em uma empresa de ar-condicionado no bairro Santa Tereza, em Vitória. Na nota, os bombeiros afirmaram que o solicitante relatou que escutou um estrondo e logo em seguida pessoas gritando. Uma equipe foi deslocada à região do fato, porém ao chegar ao local, constatou que não existia presença de chamas.

Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as duas vítimas da explosão já haviam sido socorridas por ambulâncias particulares ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência - HEUE. Após a situação, a perícia da PCES foi acionada. O prazo mínimo para confecção dos laudos é de 40 dias.

O fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (DEAT). O local do acidente foi periciado nessa terça-feira (19) e somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilizações. O prazo para a confecção do laudo é de 30 dias. Uma das vítimas, socorridas ao Hospital, veio a óbito e o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória

Fachada da empresa de manutenção de ar condicionados em Santa Tereza, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva