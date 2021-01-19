Moradores inalam fumaça durante incêndio em garagem de Cariacica

A garagem onde o incêndio aconteceu Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um incêndio iniciado por volta das 5h40 desta terça-feira (19) no bairro Santa Fé, em Cariacica , assustou os moradores do imóvel. A origem do fogo, segundo as testemunhas, seria um curto-circuito em uma moto elétrica que fica na garagem. O Corpo de Bombeiros esteve no local e afirmou que o incêndio já foi controlado e que será feita perícia para saber a causa exata das chamas. Um casal, um adolescente e uma criança de dois anos inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico.

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a casa da família atingida pela fumaça fica em um nível abaixo da rua, o que fez com que o homem de 29 anos, a esposa de 20 anos e a criança tivessem dificuldades para deixar o local.

Segundo o tenente Ademilson, do Corpo de Bombeiros, a casa de baixo ficou cheia de fumaça. "A casa foi tomada pela fumaça, não teve como os moradores saírem pela frente. Quando a equipe dos bombeiros chegou, acessou a casa de cima, quebrou a grade e tirou as vítimas por trás, alçando-as pela casa de cima. Graças a Deus tivemos êxito nessa operação, os bombeiros chegaram rápido e deram resposta à ocorrência. As vítimas apenas inalaram fumaça e já receberam os primeiros socorros na viatura do Corpo de Bombeiros, auxiliado pelo Samu", relatou.

Também de acordo com o tenente, segundo a proprietária de uma das residências do prédio, o incêndio começou em uma moto elétrica. "Solicitaram a perícia e o laudo, depois de um tempo, verificará se realmente foi dessa moto ou de outra que estava no local que o fogo iniciou. As chamas passaram para outra moto e para um veículo que estava no local. Uma moto e um bugre ficaram destruídos", contou.

O estado da moto e de um bugre que ficavam na garagem Crédito: Reprodução | TV Gazeta

A AÇÃO DOS BOMBEIROS

Da casa de baixo, que não chegou a ser incendiada, é possível ver paredes cheias de fuligem. Os moradores, segundo apuração da repórter Daniela Carla, entraram em uma espécie de fosso, com cerca de 4 metros de altura, em que havia uma grade separando da casa de cima. Os Bombeiros, por meio da casa de cima, acessaram o local e cortaram a grade, sendo que um bombeiro ficou na casa de baixo e outro na de cima. Desta forma, fizeram o resgate da família.

O fosso por onde a família que inalou fumaça foi resgatada Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Segundo as equipes presentes no local, a criança já foi liberada pelo médico do Samu, mas o pai e a mãe dela foram para o hospital levados em duas ambulâncias porque não se sentiam bem, mas não estariam em estado grave.

O RESULTADO DAS CHAMAS

De acordo com apuração da TV Gazeta, um carro que está na garagem ficou danificado, bem como uma moto elétrica que estava atrás e um bugre. O prédio, que conta com a garagem que pegou fogo, conta com seis residências.

De acordo com a moradora da casa de cima das vítimas, Katia Helena, foi pela casa dela que os Bombeiros entraram para o resgate. “Começou por volta de 5h40. Eu já estava acordada e ouvi um estrondo, o que é normal aqui na rua devido ao quebra-molas. Saí de casa e comecei a ver fumaça na garagem e pedaços de teto da laje caindo e fazendo barulho, saindo faísca. Comecei a gritar para minha mãe e vizinhos para saírem do local. O fogo aumentou na garagem. A gente não sabia exatamente o que era. O casal de baixo correu então para dentro da casa. Tentamos dar assistência e falamos que acionamos os bombeiros, fomos dando água e tentamos acalmá-los até chegar o resgate, que foi feito a partir da minha casa", contou.

A vizinha Katia Helena Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O QUE DIZEM OS BOMBEIROS

Demandado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que a corporação foi acionada por volta das 6h30 desta terça-feira (19) para atender uma ocorrência de incêndio em residência, no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. Em nota, os Bombeiros afirmaram que, de acordo com informações dos solicitantes, as chamas atingiram a garagem da casa.