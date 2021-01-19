Mulher que foi baleada na cabeça pela cunhada morre em Linhares

Mulher morre 10 dias após ser baleada na cabeça pela cunhada em Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte

Internada no Hospital Geral de Linhares (HGL), Luziane ficou em coma induzido e o estado de saúde foi considerado gravíssimo pelo médico que a atendeu. Os disparos atingiram o crânio.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como invasão de domicílio. No depoimento, a mulher disse que atirou após ter a casa invadida durante uma discussão.

O desentendimento que resultou no disparo foi provocado após a vítima invadir a residência da cunhada e agredi-la usando uma vassoura e uma barra de ferro. Segundo a Polícia Civil, a mulher, para se defender, usou a arma do marido e disparou contra a dona de casa.

A autora dos disparos se apresentou aos policiais e foi conduzida à delegacia. Posteriormente, foi ouvida e liberada, uma vez que as autoridades entenderam o ocorrido como legítima defesa e afirmaram que a arma está devidamente registrada.

CASO AINDA SEM SOLUÇÃO

Após ser liberada, a mulher que efetuou os disparos continua em liberdade. Segundo informações da Delegacia Regional de Linhares, as investigações ainda estão em andamento.