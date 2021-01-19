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Hoje e quinta-feira (21)

Bairros da Serra vão ficar sem água nesta semana; veja lista

Ao todo, 32 bairros terão o abastecimento afetado nesta terça (19) e na quinta-feira (21); interrupção é necessária para a execução de serviços de interligação da rede

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 14:51

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

19 jan 2021 às 14:51
Torneiras abertas: acesso à agua ainda é restrito
O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços. Crédito: Pixabay
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) suspendeu o abastecimento de água em bairros da Serra nesta terça-feira (19) e vai fazer o mesmo na quinta-feira (21). De acordo com a Cesan, a interrupção é necessária para a execução dos serviços de interligação de redes dos bairros para melhorar o serviço de abastecimento de água no município.
Nesta terça (19), a interrupção acontece em 23 bairros da região, das 8h às 18h. Durante os horários de interrupção do serviço a população pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

CONFIRA OS BAIRROS AFETADOS

  • Boulevard Lagoa
  • Castelândia
  • Conjunto Jacaraípe
  • Costa Dourada
  • Costabela
  • Das Laranjeiras
  • Enseada Jacaraípe
  • Estância Monazítica
  • Feu Rosa
  • Jardim Atlântico
  • Lagoa de Jacaraípe
  • Manguinhos 
  • Marbella
  • Ourimar
  • Parque Jacaraípe 
  • Portal de Jacaraípe
  • Praia da Baleia 
  • Praia de Capuba
  • Residencial Jacaraípe
  • São Francisco
  • São Patrício
  • São Pedro
  • Vila Nova de Colares 
Já na quarta-feira (21), outros 9 bairros da região também terão o abastecimento de água interrompido das 8h às 18h. São eles:
  • Bairro Novo
  • Nova Almeida 
  • Parque das Gaivotas
  • Parque Nova Almeida
  • Parque Residencial Nova Almeida
  • Parque Santa Fé
  • Praiamar
  • Reis Magos
  • Serramar

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