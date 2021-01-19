Bairros da Serra vão ficar sem água nesta semana; veja lista

O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

Nesta terça (19), a interrupção acontece em 23 bairros da região, das 8h às 18h. Durante os horários de interrupção do serviço a população pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.