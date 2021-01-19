Bairros da Serra vão ficar sem água nesta semana; veja lista

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) suspendeu o abastecimento de água em bairros da Serra nesta terça-feira (19) e vai fazer o mesmo na quinta-feira (21). De acordo com a Cesan, a interrupção é necessária para a execução dos serviços de interligação de redes dos bairros para melhorar o serviço de abastecimento de água no município.
Nesta terça (19), a interrupção acontece em 23 bairros da região, das 8h às 18h. Durante os horários de interrupção do serviço a população pode ser afetada, caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
CONFIRA OS BAIRROS AFETADOS
- Boulevard Lagoa
- Castelândia
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Dourada
- Costabela
- Das Laranjeiras
- Enseada Jacaraípe
- Estância Monazítica
- Feu Rosa
- Jardim Atlântico
- Lagoa de Jacaraípe
- Manguinhos
- Marbella
- Ourimar
- Parque Jacaraípe
- Portal de Jacaraípe
- Praia da Baleia
- Praia de Capuba
- Residencial Jacaraípe
- São Francisco
- São Patrício
- São Pedro
- Vila Nova de Colares
Já na quarta-feira (21), outros 9 bairros da região também terão o abastecimento de água interrompido das 8h às 18h. São eles:
- Bairro Novo
- Nova Almeida
- Parque das Gaivotas
- Parque Nova Almeida
- Parque Residencial Nova Almeida
- Parque Santa Fé
- Praiamar
- Reis Magos
- Serramar