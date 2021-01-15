Moradores estão há mais de 10 dias sem água em bairro de Presidente Kennedy

Moradores de um bairro de Presidente Kennedy estão há 12 dias sem água Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Moradores do bairro Morro das Flores, em Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo , estão há mais de 10 dias sem conseguir fazer as tarefas básicas de limpeza da casa. Isso porque há 12 dias eles estão sofrendo com a falta de água. Nem carro-pipa está abastecendo a comunidade.

A dona de casa Valquíria Batalha disse que está comprando água para beber, mas a roupa e a louça estão acumuladas, sem conseguir lavar. "Estamos totalmente sem água, não tem nada. Já não temos o que fazer, porque a gente só compra água pra beber, mas o tanque está cheio de roupa e a vasilha toda suja", desabafou.

Quem não consegue comprar água, está indo em outros bairros, em casas de parentes, para buscar água para beber e realizar algumas tarefas em casa. Segundo os moradores, eles já entraram em contato com a Cesan , que é responsável pela distribuição de água no município, mas nada foi feito até a manhã desta sexta-feira (15). Um morador contou que já pagou R$ 100,00 em 200 litros de água.

“Quando a gente liga pra lá (Cesan) é a mesma conversa. A água, às vezes, chega até mais embaixo, mas depois da segunda rua, não sobe. Tem uma vizinha que tem a mãe acamada e não tem como lavar o lençol. A gente já pediu um carro-pipa, mas não veio nenhum. A gente se sente um lixo, porque se a gente não pagar, eles vêm e cortam”, disse Valquíria.

Moradores de um bairro de Presidente Kennedy estão há 12 dias sem água Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

O pedreiro Jorge Lopes falou que este não é primeiro ano que isso acontece e que outro fator está revoltando os moradores: o fato de que no bairro existe uma caixa d’água exclusiva para atender um cemitério que fica ao lado das casas sem água.

“A nossa população aqui sofre com isso todo ano e a conta chega. A nossa cidade é a mais rica e as autoridades passam aqui e não fazem nada. Na caixa d’água do cemitério com certeza tem água, mas só abastece ali. Uma vergonha”, afirmou Jorge.

O QUE DIZ A CESAN

Por meio de nota, a Cesan pediu desculpas aos moradores pelos transtornos e informou que os técnicos identificaram um problema eletromecânico na estação de bombeamento que capta água do rio e envia para a Estação de Tratamento.

Ainda de acordo com a Cesan, o reparo já foi realizado e os técnicos estão vistoriando todo o sistema para garantir a normalidade do abastecimento em Presidente Kennedy. “Nesta sexta-feira (15), o caminhão-pipa complementa o fornecimento de água. Caso algum morador esteja com o abastecimento prejudicado deve entrar em contato com a Cesan pelo telefone 115 para que as equipes possam atuar. A chamada é gratuita”, finalizou a nota.