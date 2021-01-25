A camionete foi atingida por um veículo dirigido por um motorista alcoolizado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Motoristas embriagados causam três acidentes de trânsito em Vila Velha

Três acidentes causados por motoristas embriagados foram registrados em Vila Velha neste domingo (25). Todos os motoristas foram encaminhados para presídios. Dois deles não tinham permissão para dirigir. Um dos acidentes aconteceu na Avenida Carlos Lindenberg, envolvendo uma caminhonete e um carro. Segundo informações da Polícia Militar, uma mulher dirigia a caminhonete na avenida quando teve a lateral do veículo atingida por um carro que entrava na pista.

O homem disse que passou o sinal amarelo para ele. Já a mulher contou que o sinal estava verde para ela. Os dois fizeram teste do bafômetro e o do motorista deu positivo. Ele não tinha carteira de habilitação e foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. No local, o delegado arbitrou uma fiança, que não foi paga, e o homem foi levado para um presídio.

Na região da Grande Terra Vermelha, uma mulher foi atropelada por um motociclista embriagado. Com a colisão, a vítima foi arremessada por cerca de cinco metros. De acordo com testemunhas, o homem chegou a cair da moto, mas fugiu do local.

Para impedir a fuga, os moradores ligaram para a polícia e ele foi preso. O homem não tinha carteira e o teste do bafômetro deu positivo para o consumo de álcool. Ele foi encaminhado para o presídio sem possibilidade de fiança.

O terceiro caso foi de um idoso de 76 anos que foi encontrado dormindo dentro do carro na Rodovia do Sol. Ele parou o carro atravessado na pista e parte dele estava em cima do canteiro central.