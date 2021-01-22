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Acidente

Carreta capota e deixa casal gravemente ferido em Iúna

Caminhão perdeu o freio, capotou e a bateu em uma árvore às margens da BR 262, em Pequiá
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 jan 2021 às 17:21

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 17:21

Acidente na BR 262 em Iúna
Acidente na BR 262 em Iúna Crédito: CB de Manhuaçu/Portal Caparaó
Um acidente com uma carreta deixou duas pessoas feridas na BR 262, na altura de Pequiá, distrito de Iúna, na Região do Caparaó, na madrugada desta sexta-feira (22). Unidades do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, em Minas Gerais e do Espírito Santo atuaram no socorro das vítimas.
A equipe capixaba do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta de 3h30. A informação recebida pelos militares foi de que a carreta perdeu o freio vindo a capotar e a colidir em uma árvore na via. As vítimas, um casal, ficaram presas às ferragens da cabine.
Casal ficou preso nas ferragens da cabine
Casal foi preso na cabine Crédito: CB de Manhuaçu/Portal Caparaó
Uma das vítimas foi encaminhada ao hospital no município vizinho, Irupi, e transferida com ferimentos graves para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A outra pessoa foi encaminhada para a Santa Casa de Iúna. O estado de saúde dos pacientes não foi informado pelas unidades.

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