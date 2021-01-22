Carreta capota e deixa casal gravemente ferido em Iúna

Um acidente com uma carreta deixou duas pessoas feridas na BR 262, na altura de Pequiá, distrito de Iúna, na Região do Caparaó, na madrugada desta sexta-feira (22). Unidades do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, em Minas Gerais e do Espírito Santo atuaram no socorro das vítimas.
A equipe capixaba do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta de 3h30. A informação recebida pelos militares foi de que a carreta perdeu o freio vindo a capotar e a colidir em uma árvore na via. As vítimas, um casal, ficaram presas às ferragens da cabine.
Uma das vítimas foi encaminhada ao hospital no município vizinho, Irupi, e transferida com ferimentos graves para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A outra pessoa foi encaminhada para a Santa Casa de Iúna. O estado de saúde dos pacientes não foi informado pelas unidades.