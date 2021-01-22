Jovem é assassinado a tiros em Sooretama, no Norte do ES

O jovem Carlos Augusto Espini de Souza, 19 anos, conhecido como Japonês, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (22), em Sooretama, Norte do Espírito Santo. O rapaz tentou correr, mas foi atingido com tiros na cabeça.
Segundo informações da Polícia Civil, os assassinos invadiram a residência de Japonês. O rapaz saiu correndo e tentou fugir, mas foi atingido com tiros na cabeça, do lado de fora da casa.
O homicídio ainda não tem autoria conhecida e os policiais se deslocaram até o local do ocorrido nesta manhã para iniciar as investigações. A suspeita da Polícia Civil é que o crime tenha sido provocado por uma guerra de gangues que disputam o domínio do tráfico na região.