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Violência no interior

Jovem é assassinado a tiros em Sooretama, no Norte do ES

Carlos Augusto, conhecido como Japonês, tentou fugir, mas foi assassinado; a suspeita da Polícia Civil é que o crime tenha sido provocado por uma guerra de gangues que disputam o domínio do tráfico na região
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 jan 2021 às 15:41

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 15:41

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Polícia Civil investiga o crime em Sooretama, Norte do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O jovem Carlos Augusto Espini de Souza, 19 anos, conhecido como Japonês, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (22), em SooretamaNorte do Espírito Santo. O rapaz tentou correr, mas foi atingido com tiros na cabeça.
Segundo informações da Polícia Civil, os assassinos invadiram a residência de Japonês. O rapaz saiu correndo e tentou fugir, mas foi atingido com tiros na cabeça, do lado de fora da casa.
O homicídio ainda não tem autoria conhecida e os policiais se deslocaram até o local do ocorrido nesta manhã para iniciar as investigações. A suspeita da Polícia Civil é que o crime tenha sido provocado por uma guerra de gangues que disputam o domínio do tráfico na região. 

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homicídio Polícia Civil Sooretama ES Norte
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