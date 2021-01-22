Jovem morre e namorada fica ferida em acidente no ES

Um motociclista de 25 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (22), em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo, após se envolver em um acidente com outros dois veículos. A vítima foi identificada como Diego Berude Alves. A namorada dele estava na garupa e ficou ferida. Uma mulher que conduzia um dos veículos envolvidos saiu do local sem realizar o teste do bafômetro.
O acidente aconteceu na Rodovia Pedro Cola, na região de Providência. Segundo a família de Diego, o jovem seguia sentido Castelo com a namorada quando a moto em que eles estavam foi atingida. A namorada do rapaz, que não teve a identidade informada, ficou ferida e foi socorrida para um hospital de Vitória pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Polícia Militar esteve no local do acidente e contou que a equipe se deparou com três veículos, sendo dois carros e uma moto. Enquanto os militares realizavam o atendimento da ocorrência, um homem chegou ao local dizendo que sua esposa, que era condutora de um dos veículos, havia sido socorrida porque estava com um sangramento na cabeça.
Ainda segundo a PM, quando concluíram o trabalho no local, os policiais foram a um hospital da região para realizar o teste do etilômetro na motorista, mas foram informados que ela não havia dado entrada no pronto-socorro. Eles procuraram também em outros hospitais nos municípios vizinhos, mas a mulher não foi localizada.
Os militares informaram ainda que também foram à residência do casal, mas ninguém foi encontrado. O veículo que ela dirigia ficou no local do acidente e foi recolhido. O condutor do outro veículo realizou o teste do etilômetro e o exame deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.
A Polícia Civil informou que até a manhã desta sexta-feira (22) a motorista não havia se apresentado na Delegacia de Venda Nova do Imigrante. A perícia esteve no local do acidente e ouviu testemunhas. A PC informou que o caso está em investigação.