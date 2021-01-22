Homem morre durante confronto com a polícia em Cariacica

Com o suspeito morto na troca de tiros, em Cariacica a polícia encontrou esta pistola Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem morreu durante um confronto com a polícia no bairro Santa Rosa, em Cariacica , na Grande Vitória , noite desta quinta-feira (22). Ele não foi identificado. A Polícia Militar foi até o bairro depois de uma denúncia anônima de que homens armados estariam em uma casa se preparando para atacar rivais do bairro Aparecida.

A região, de acordo com o capitão Sanderlei, do 7º Batalhão da PM, está com o policiamento reforçado por causa do conflito entre traficantes dos dois bairros. Na segunda (18), começaram a circular na internet vídeos em que criminosos ostentam armas e até uma granada. Segundo a polícia, os vídeos foram gravados por criminosos do bairro Santa Rosa.

Quando os policiais chegaram até o local indicado na denúncia, os criminosos começaram os disparos e houve confronto com os militares. Um homem foi morto e, segundo a PM, uma pistola foi encontrada com ele. O capitão suspeita que essa era uma das armas mostradas nos vídeos. A polícia ainda apreendeu uma submetralhadora no bairro.

“Houve essas duas apreensões no bairro Santa Rosa em virtude da intensificação das ações de policiamento ostensivo que vem acontecendo, inclusive antes da divulgação desses vídeos nas redes sociais”, disse Sanderlei.

TROCA DE TIROS

Também em Cariacica, um tiroteio foi registrado por volta da meia-noite, no bairro Operário. Segundo o boletim de ocorrência, a PM fazia patrulhamento na região quando passou um carro com quatro homens. Assim que eles viram os policiais, aceleraram para fugir da abordagem. A polícia começou uma perseguição e uma troca de tiros com os suspeitos.

Os suspeitos fugiram até uma parte alta do bairro e entraram em um matagal. O carro usado pelo grupo foi abandonado com cerca de sete marcas de disparos. Os policiais procuraram por eles na mata, mas não encontraram. O carro foi apreendido e levado para a Delegacia Regional de Cariacica. O veículo não tinha restrição de furto e roubo.