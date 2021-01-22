Roubo a lava jato: polícia recupera caminhonete e prende suspeitos em Linhares

A caminhonete roubada durante um assalto a um lava jato na última terça-feira (19), no bairro Novo Horizonte, em Linhares, Norte do Estado, em que funcionários do estabelecimento chegaram a ser sequestrados, foi recuperada nesta quinta-feira (20). Três dos quatro suspeitos foram detidos pela Polícia Civil. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e dois jovens de 19 e de 20 anos foram presos pela Polícia Civil.
Os policiais civis se deslocaram à residência do rapaz, que acabou dando informações sobre a localização de outros dois envolvidos no roubo. Com isso, a polícia conseguiu apreender o jovem de 17 anos e efetuar a prisão dos outros suspeitos pelo roubo no lava jato. Eles foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.
Presos, os homens indicaram onde estava a caminhonete roubada. Após buscas na região, a polícia conseguiu encontrar o veículo abandonado em uma região conhecida como Canavial da Lasa, que pertence a uma usina de etanol. As chaves estavam em cima de um dos pneus do carro.
Dos três suspeitos presos, o mais jovem – um adolescente de 17 anos – já possui passagem na polícia por tráfico de drogas. Um dos adultos também tem passagem por roubo e tráfico, e todos agora terão mais uma acusação, a de roubo.
ENTENDA O CASO
Na última terça-feira (19), funcionários de um lava jato de Linhares, às margens da BR-101, foram abordados e sequestrados por ladrões, que roubaram uma caminhonete que estava no local. A ação foi filmada por câmeras de videomonitoramento. No vídeo, é possível ver os homens chegando e anunciando o assalto. Os criminosos obrigaram os funcionários a entrar na caminhonete e depois fugiram com o veículo.
De acordo com a Polícia Civil, os criminosos dirigiram a caminhonete por alguns metros e deixaram os funcionários saírem do carro.
AUMENTO DE ROUBOS DE CARROS: QUADRILHA PRESA
A Polícia Civil de Linhares reconhece que do fim de 2020 até o início de 2021, houve um aumento no número de roubos de carro no município, e que vem trabalhando para coibir a ação dos criminosos.
Além da prisão desses três suspeitos, a polícia informa que também já efetuou a prisão de uma quadrilha especializada em roubo de carro na região.