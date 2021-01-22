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Teve sequestro de funcionários

Roubo a lava jato: polícia recupera caminhonete e prende suspeitos em Linhares

Veículo foi roubado na última terça-feira (19) durante assalto a um lava jato em que funcionários chegaram a ser sequestrados. Nesta quinta (21), além do veículo ser recuperado, um adolescente foi apreendido e dois jovens de 19 e de 20 anos foram presos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 jan 2021 às 09:52

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 09:52

Caminhonete roubada é recuperada e três suspeitos são presos
Caminhonete roubada é recuperada e três suspeitos são presos Crédito: Reprodução
A caminhonete roubada durante um assalto a um lava jato na última terça-feira (19), no bairro Novo Horizonte, em LinharesNorte do Estado, em que funcionários do estabelecimento chegaram a ser sequestrados, foi recuperada nesta quinta-feira (20). Três dos quatro suspeitos foram detidos pela Polícia Civil. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e dois jovens de 19 e de 20 anos foram presos pela Polícia Civil.
Segundo a polícia, com as imagens de videomonitoramento do lava jato divulgadas nas redes sociais e pela imprensa, foi possível fazer o reconhecimento de um dos suspeitos.
Os policiais civis se deslocaram à residência do rapaz, que acabou dando informações sobre a localização de outros dois envolvidos no roubo. Com isso, a polícia conseguiu apreender o jovem de 17 anos e efetuar a prisão dos outros suspeitos pelo roubo no lava jato. Eles foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.
Presos, os homens indicaram onde estava a caminhonete roubada. Após buscas na região, a polícia conseguiu encontrar o veículo abandonado em uma região conhecida como Canavial da Lasa, que pertence a uma usina de etanol. As chaves estavam em cima de um dos pneus do carro.
Dos três suspeitos presos, o mais jovem – um adolescente de 17 anos – já possui passagem na polícia por tráfico de drogas. Um dos adultos também tem passagem por roubo e tráfico, e todos agora terão mais uma acusação, a de roubo. 

ENTENDA O CASO

Na última terça-feira (19), funcionários de um lava jato de Linhares, às margens da BR-101, foram abordados e sequestrados por ladrões, que roubaram uma caminhonete que estava no local. A ação foi filmada por câmeras de videomonitoramento. No vídeo, é possível ver os homens chegando e anunciando o assalto. Os criminosos obrigaram os funcionários a entrar na caminhonete e depois fugiram com o veículo.
De acordo com a Polícia Civil, os criminosos dirigiram a caminhonete por alguns metros e deixaram os funcionários saírem do carro. 

AUMENTO DE ROUBOS DE CARROS: QUADRILHA PRESA

Polícia Civil de Linhares reconhece que do fim de 2020 até o início de 2021, houve um aumento no número de roubos de carro no município, e que vem trabalhando para coibir a ação dos criminosos.
Além da prisão desses três suspeitos, a polícia informa que também já efetuou a prisão de uma quadrilha especializada em roubo de carro na região.

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