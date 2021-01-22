Roubo a lava jato: polícia recupera caminhonete e prende suspeitos em Linhares

Caminhonete roubada é recuperada e três suspeitos são presos Crédito: Reprodução

Segundo a polícia, com as imagens de videomonitoramento do lava jato divulgadas nas redes sociais e pela imprensa, foi possível fazer o reconhecimento de um dos suspeitos.

Os policiais civis se deslocaram à residência do rapaz, que acabou dando informações sobre a localização de outros dois envolvidos no roubo. Com isso, a polícia conseguiu apreender o jovem de 17 anos e efetuar a prisão dos outros suspeitos pelo roubo no lava jato. Eles foram levados para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Presos, os homens indicaram onde estava a caminhonete roubada. Após buscas na região, a polícia conseguiu encontrar o veículo abandonado em uma região conhecida como Canavial da Lasa, que pertence a uma usina de etanol. As chaves estavam em cima de um dos pneus do carro.

Dos três suspeitos presos, o mais jovem – um adolescente de 17 anos – já possui passagem na polícia por tráfico de drogas. Um dos adultos também tem passagem por roubo e tráfico, e todos agora terão mais uma acusação, a de roubo.

ENTENDA O CASO

Na última terça-feira (19), funcionários de um lava jato de Linhares, às margens da BR-101, foram abordados e sequestrados por ladrões, que roubaram uma caminhonete que estava no local. A ação foi filmada por câmeras de videomonitoramento. No vídeo, é possível ver os homens chegando e anunciando o assalto. Os criminosos obrigaram os funcionários a entrar na caminhonete e depois fugiram com o veículo.

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De acordo com a Polícia Civil , os criminosos dirigiram a caminhonete por alguns metros e deixaram os funcionários saírem do carro.

AUMENTO DE ROUBOS DE CARROS: QUADRILHA PRESA

Polícia Civil de Linhares reconhece que do fim de 2020 até o início de 2021, houve um aumento no número de roubos de carro no município, e que vem trabalhando para coibir a ação dos criminosos.