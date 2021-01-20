Carro é roubado e funcionários são sequestrados em lava jato de Linhares

Funcionários de um lava jato de Linhares, no Norte do Espírito Santo, viveram momentos de apreensão e terror no final da tarde desta terça-feira (19). Eles sequestrados por ladrões que roubaram uma caminhonete do estabelecimento. A ação dos criminosos foi registrada por uma câmera de videomonitoramento.
O vídeo mostra os autores chegando ao lava jato — quatro homens, alguns deles estavam armados. Os criminosos anunciaram o assalto e obrigaram os funcionários a entrar na caminhonete e depois fugiram com o veículo.
De acordo com a Polícia Civil, alguns metros depois, os criminosos deixaram os funcionários saírem do carro. Depois disso, a caminhonete não foi mais vista.
A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito do crime foi preso.