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Crueldade

Idoso com deficiência visual é resgatado de cárcere privado em Linhares

Segundo a Polícia Civil, a vítima de 84 anos vivia em uma casa com janelas e portas pregadas por dentro e sem nenhuma ventilação
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

19 jan 2021 às 20:03

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 20:03

Postas e janelas eram cobertas com ripas de madeira
Portas e janelas eram cobertas com ripas de madeira Crédito: Polícia Civil do ES
Um idoso de 84 anos foi resgatado nesta segunda-feira (18) após ser encontrado preso na própria casa na zona rural de Linhares, Norte do Espírito Santo. A vítima ainda tinha deficiência visual. O neto dele é suspeito de cometer os maus tatos e foi detido pela polícia. 
De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram apurar as denúncias de maus tratos e cárcere privado, na comunidade de Palhal. Quando chegaram ao local, encontraram a residência com as portas e janelas fechadas com ripas de madeira.
Portas e janelas eram cobertas com ripas de madeira Crédito: Polícia Civil do ES
Depois de ouvirem um pedido de ajuda, os policiais conseguiram ver, através de uma fresta, que o idoso estava sentado em uma cadeira de plástico dentro da casa. Quando entraram no imóvel, os agentes perceberam que a vítima tinha deficiência visual e mal conseguia se locomover.
"Ele estava vivendo em condições inaceitáveis, uma casa com janelas e portas pregadas por dentro, sem nenhuma ventilação e um calor infernal. Apesar de ser dia de sol quente, uma escuridão completa, lixo para todo lado e muita sujeira"
Fabrício Lucindo  - Cehefe da Delegacia Regional de Linhares
Os policiais perceberam ainda que a vítima não tinha se alimentado no dia. Quando faziam uma inspeção pelo imóvel, os agentes encontraram o neto do idoso, um homem de 28 anos.
Muita sujeira foi encontrada dentro ca c
Muita sujeira foi encontrada dentro da casa Crédito: Polícia Civil do ES
“O neto foi encontrado ajoelhado no chão, aparentemente orando em uma língua desconhecida e questionado o motivo de estar vivendo daquele jeito. Ele começou a falar palavras desconexas e em seguida passou a ameaçar os policiais. Diante da agressividade do conduzido e por conta do porte físico dele, foi necessário o uso de algemas”, afirmou o delegado.
O suspeito foi conduzido em flagrante pela prática do crime de maus tratos e cárcere privado. Ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Linhares (PRL). A vítima foi levada para a assistência social da Prefeitura de Linhares.

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