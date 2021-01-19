Idoso com deficiência visual é resgatado de cárcere privado em Linhares

Portas e janelas eram cobertas com ripas de madeira Crédito: Polícia Civil do ES

Um idoso de 84 anos foi resgatado nesta segunda-feira (18) após ser encontrado preso na própria casa na zona rural de Linhares , Norte do Espírito Santo. A vítima ainda tinha deficiência visual. O neto dele é suspeito de cometer os maus tatos e foi detido pela polícia.

De acordo com a Polícia Civil , os agentes foram apurar as denúncias de maus tratos e cárcere privado, na comunidade de Palhal. Quando chegaram ao local, encontraram a residência com as portas e janelas fechadas com ripas de madeira.

Portas e janelas eram cobertas com ripas de madeira Crédito: Polícia Civil do ES

Depois de ouvirem um pedido de ajuda, os policiais conseguiram ver, através de uma fresta, que o idoso estava sentado em uma cadeira de plástico dentro da casa. Quando entraram no imóvel, os agentes perceberam que a vítima tinha deficiência visual e mal conseguia se locomover.

"Ele estava vivendo em condições inaceitáveis, uma casa com janelas e portas pregadas por dentro, sem nenhuma ventilação e um calor infernal. Apesar de ser dia de sol quente, uma escuridão completa, lixo para todo lado e muita sujeira" Fabrício Lucindo - Cehefe da Delegacia Regional de Linhares

Os policiais perceberam ainda que a vítima não tinha se alimentado no dia. Quando faziam uma inspeção pelo imóvel, os agentes encontraram o neto do idoso, um homem de 28 anos.

Muita sujeira foi encontrada dentro da casa Crédito: Polícia Civil do ES

“O neto foi encontrado ajoelhado no chão, aparentemente orando em uma língua desconhecida e questionado o motivo de estar vivendo daquele jeito. Ele começou a falar palavras desconexas e em seguida passou a ameaçar os policiais. Diante da agressividade do conduzido e por conta do porte físico dele, foi necessário o uso de algemas”, afirmou o delegado.