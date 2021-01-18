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Violência doméstica

Homem espanca a esposa e a ameaça arrancando a cabeça do gato no ES

Segundo a Polícia Civil, o agressor disse que faria o mesmo com a vítima caso fosse denunciado. A mulher começou a ser agredida na noite de domingo (17), em Sooretama, depois de se desentender com o marido por conta de um jogo na internet
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

18 jan 2021 às 16:53

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 16:53

Delegacia Regional de Linhares
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Uma mulher de 35 anos viveu momentos de terror em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Ela foi brutalmente espancada e ameaçada pelo marido. Nesta segunda-feira (18), o suspeito ainda arrancou a cabeça de um gato e disse que faria o mesmo com a esposa, segundo informações da Polícia Civil. A vítima conseguiu acionar a Polícia Militar e o agressor foi detido.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, as agressões começaram no final da noite deste domingo (17). O casal se desentendeu após a mulher chamar o marido para dormir enquanto ele jogava uma partida de Free Fire, um jogo eletrônico de batalha bem popular na internet. 

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O homem teria ficado nervoso depois que a esposa interrompeu o jogo tirado a concentração dele. Com isso, ele começou a agredir a vítima, que foi espancada e sofreu agressões verbais. Muito machucada, a mulher foi dormir e resolveu procurar a delegacia na manhã desta segunda-feira (18).
Depois das agressões o homem foi dormir na varanda da casa. Durante a manhã (18), quando a mulher estava saindo de casa, o agressor pegou o gato da família, arrancou a cabeça do animal e disse que faria o mesmo com ela se ele fosse denunciado. Além disso, o suspeito afirmou que compraria uma arma para matar a esposa, de acordo com a PC.
Muito assustada, a mulher acionou a Polícia Militar pedindo ajuda. Quando chegaram ao local, os militares conseguiram fazer a prisão do suspeito. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Linhares.
O delegado plantonista representou pela prisão preventiva do homem e ainda solicitou uma medida protetiva judicial para a vítima. O nome do suspeito não foi informado. 

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