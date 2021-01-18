Homem espanca a esposa e a ameaça arrancando a cabeça do gato no ES

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Uma mulher de 35 anos viveu momentos de terror em Sooretama , no Norte do Espírito Santo. Ela foi brutalmente espancada e ameaçada pelo marido. Nesta segunda-feira (18), o suspeito ainda arrancou a cabeça de um gato e disse que faria o mesmo com a esposa, segundo informações da Polícia Civil. A vítima conseguiu acionar a Polícia Militar e o agressor foi detido.

Ainda de acordo com a Polícia Civil , as agressões começaram no final da noite deste domingo (17). O casal se desentendeu após a mulher chamar o marido para dormir enquanto ele jogava uma partida de Free Fire, um jogo eletrônico de batalha bem popular na internet.

O homem teria ficado nervoso depois que a esposa interrompeu o jogo tirado a concentração dele. Com isso, ele começou a agredir a vítima, que foi espancada e sofreu agressões verbais. Muito machucada, a mulher foi dormir e resolveu procurar a delegacia na manhã desta segunda-feira (18).

Depois das agressões o homem foi dormir na varanda da casa. Durante a manhã (18), quando a mulher estava saindo de casa, o agressor pegou o gato da família, arrancou a cabeça do animal e disse que faria o mesmo com ela se ele fosse denunciado. Além disso, o suspeito afirmou que compraria uma arma para matar a esposa, de acordo com a PC.

Muito assustada, a mulher acionou a Polícia Militar pedindo ajuda. Quando chegaram ao local, os militares conseguiram fazer a prisão do suspeito. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Linhares.