Enfermeiro é morto a tiros quando chegava em casa em Anchieta

Um enfermeiro foi assassinado na noite deste sábado (18) quando chegava em casa, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Fabiano Ferreira Batista, de 45 anos, foi alvo de quatro disparos de arma de fogo ainda dentro do seu carro.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 20h30, na Rua do Bagre, no bairro Nova Anchieta. Fabiano havia acabado de estacionar seu veículo na garagem quando um homem atirou contra ele.
A polícia disse ainda que testemunhas contaram que um carro modelo Volkswagen Gol, de cor branca, ajudou na fuga do suspeito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e atestou o óbito da vítima. A Polícia Civil foi acionada.
A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Anchieta. Até o momento nenhum suspeito foi detido. Fabiano trabalhava na UPA de Marataízes, também na região Sul do Estado.
A Polícia destacou também que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.