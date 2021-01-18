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Dentro do carro

Enfermeiro é morto a tiros quando chegava em casa em Anchieta

Fabiano Ferreira Batista, de 45 anos, foi alvo de quatro disparos de arma de fogo ainda dentro do seu carro quando chegava em casa, na noite deste domingo (17), na Rua do Bagre, no bairro Nova Anchieta. A motivação do crime ainda é desconhecida
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

18 jan 2021 às 11:21

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 11:21

Fabiano Ferreira Batista, 45 anos, era enfermeiro
Enfermeiro é morto a tiros quando chegava em casa em Anchieta Crédito: Arquivo Pessoal
Um enfermeiro foi assassinado na noite deste sábado (18) quando chegava em casa, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Fabiano Ferreira Batista, de 45 anos, foi alvo de quatro disparos de arma de fogo ainda dentro do seu carro.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 20h30, na Rua do Bagre, no bairro Nova Anchieta. Fabiano havia acabado de estacionar seu veículo na garagem quando um homem atirou contra ele.
Ele foi alvo de quatro disparos de arma de fogo, na noite deste domingo (17)
Enfermeiro é morto a tiros quando chegava em casa em Anchieta Crédito: Luciana Máximo
A polícia disse ainda que testemunhas contaram que um carro modelo Volkswagen Gol, de cor branca, ajudou na fuga do suspeito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e atestou o óbito da vítima. A Polícia Civil foi acionada.
A motivação do crime ainda é desconhecida e a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Anchieta. Até o momento nenhum suspeito foi detido. Fabiano trabalhava na UPA de Marataízes, também na região Sul do Estado.
A Polícia destacou também que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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Anchieta homicídio Polícia Civil Polícia Militar
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