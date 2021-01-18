Polícia Militar apreende armas falsas e drogas em bairro da Serra

De acordo com informações da PM, uma equipe chegou ao local e as pessoas iniciaram a dispersão por conta própria. Durante as abordagens, os militares encontraram no chão um simulacro de fuzil, um de pistola, 36 pinos de cocaína, quatro buchas pequenas e uma maior de maconha, além de 141 frascos de loló, seis pedras de crack, uma aliança, três celulares e um iPad. Não foi possível identificar quem era o dono dos objetos.