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Em Balneário de Carapebus

Polícia Militar apreende armas falsas e drogas em bairro da Serra

Os materiais apreendidos na noite deste domingo (17) foram encaminhados para à 3ª Delegacia Regional da Serra, no mesmo município

Publicado em 

18 jan 2021 às 12:15

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 12:15

Na Serra
PM apreende simulacros de arma e drogas na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Policiais militares apreenderam simulacros de arma de fogo e drogas no bairro Balneário de Carapebus, na Serra, na noite deste domingo (17). A ação aconteceu depois que os militares receberam denúncias de que haviam indivíduos armados andando por uma festa clandestina que estava acontecendo na região.
De acordo com informações da PM, uma equipe chegou ao local e as pessoas iniciaram a dispersão por conta própria. Durante as abordagens, os militares encontraram no chão um simulacro de fuzil, um de pistola, 36 pinos de cocaína, quatro buchas pequenas e uma maior de maconha, além de 141 frascos de loló, seis pedras de crack, uma aliança, três celulares e um iPad. Não foi possível identificar quem era o dono dos objetos.
Os materiais apreendidos foram encaminhados para à 3ª Delegacia Regional da Serra.

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