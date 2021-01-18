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Estava foragido

Polícia prende acusado de matar o próprio tio há 24 anos em Cariacica

Wanderson Ferreira de Araújo, de 42 anos, foi preso no último sábado (16) e era considerado foragido da Justiça. Ele é apontado como responsável pela morte do familiar no ano de 1997

Publicado em 

18 jan 2021 às 12:08

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 12:08

Polícia
Wanderson Ferreira de Araújo, de 42 anos, foi preso no último sábado (16) e era considerado foragido da Justiça Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Após 24 anos, a Polícia Civil do Espírito Santo colocou atrás das grades o acusado de matar o próprio tio no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, no ano de 1997. Wanderson Ferreira de Araújo, de 42 anos, foi preso no último sábado (16) e era considerado foragido da Justiça. Ele foi preso em uma ação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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Segundo o delegado titular da DHPP, Romualdo Gianordolli, a prisão ocorreu em Cariacica, mesmo município onde ocorreu o crime, porém em outra localidade.
"Havia uma equipe em escala especial e, de posse das informações sobre o paradeiro do acusado, os policiais se dirigiram até o bairro Porto de Santana, onde ele foi localizado", explicou o delegado.
Wanderson é réu no processo que tramita na 4ª Vara Criminal de Cariacica e o mandado de prisão preventiva foi expedido dez anos depois do crime. O detido não ofereceu resistência e, após os procedimentos foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O delegado destacou que, apesar do tempo decorrido desde o crime, o caso não ficou esquecido e o mandado de prisão foi cumprido. 
"É importante que a sociedade confie no trabalho da polícia, porque nenhum caso é esquecido ou abandonado. Trabalhamos dia e noite para trazer paz à população capixaba. As escalas especiais são importantes porque as equipes extras não só reforçam o policiamento em áreas críticas como realizam prisões como esta", afirmou.

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