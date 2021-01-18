Polícia prende acusado de matar o próprio tio há 24 anos em Cariacica

Wanderson Ferreira de Araújo, de 42 anos, foi preso no último sábado (16) e era considerado foragido da Justiça Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Segundo o delegado titular da DHPP , Romualdo Gianordolli, a prisão ocorreu em Cariacica, mesmo município onde ocorreu o crime, porém em outra localidade.

"Havia uma equipe em escala especial e, de posse das informações sobre o paradeiro do acusado, os policiais se dirigiram até o bairro Porto de Santana, onde ele foi localizado", explicou o delegado.

Wanderson é réu no processo que tramita na 4ª Vara Criminal de Cariacica e o mandado de prisão preventiva foi expedido dez anos depois do crime. O detido não ofereceu resistência e, após os procedimentos foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O delegado destacou que, apesar do tempo decorrido desde o crime, o caso não ficou esquecido e o mandado de prisão foi cumprido.