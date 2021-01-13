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Golpes de facão

Polícia prende suspeito de matar a ex-mulher em Colatina

O homem foi detido nesta quarta-feira (13). Marcelo Vieira Cravo Stancini é suspeito de matar, com golpes de facão, Rosimar dos Santos Cruz, de 31 anos
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

13 jan 2021 às 15:01

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 15:01

A vítima identificada como Rosimar dos Santos da Cruz, 31 anos, foi assassinada com golpes de facão no pescoço na frente dos próprios filhos em Colatina
A vítima, Rosimar dos Santos da Cruz, 31 anos, foi assassinada com golpes de facão Crédito: Acervo pessoal
A polícia prendeu Marcelo Vieira Cravo Stancini, suspeito de matar com golpes de facão a ex-mulher, Rosimar dos Santos Cruz, de 31 anos, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de domingo (10). O homem foi detido nesta quarta-feira (13). A informação foi confirmada pelo delegado Deverly Pereira Junior, responsável pelas investigações do caso. 
De acordo com o delegado, em depoimento, o suspeito confessou o crime e responderá por homicídio qualificado por motivação fútil, sem possibilidade de defesa da vítima e feminicídio. A faca utilizada no crime foi localizada e apreendida, após o suspeito ter indicado o local onde ela havia sido escondida.
"Estivemos em negociação com ele para que se entregasse desde cedo. De posse do mandado de prisão, que foi expedido pela justiça, o localizamos e demos cumprimento à prisão"
Deverly Pereira Junior - Delegado de Polícia Civil 
O suspeito de cometer o crime foi identificado como Marcelo Oliveira Cravo
O suspeito de cometer o crime foi identificado como Marcelo Cravo Crédito: Divulgação
Segundo o delegado, as investigações apontaram que a vítima de 31 anos foi surpreendida. “Ela foi duramente esfaqueada pelo suspeito, sem qualquer discussão anterior e na frente dos filhos do casal, assim que chegou ao local em um veículo de aplicativo de transportes para deixar os filhos com o pai”, disse Deverly.

A PRISÃO

O homem de 48 anos foi detido em uma fazenda no córrego do Macuco, também em Colatina. Desde o momento dos fatos, o suspeito encontrava-se escondido em áreas de vegetação situadas nas localidades próximas de onde o fato havia ocorrido.
“Ele estava sendo monitorado pelas Polícias Civil e Militar de Colatina. Na manhã desta quarta-feira (13), após a decretação da prisão do suspeito pela Justiça, o qual representei, foi mantido contato com interlocutores para que o suspeito se entregasse. O suspeito se encontrou com agentes da DHPP, que deram cumprimento a prisão”, explicou o delegado.
O suspeito seguiu para o Centro de Detenção Provisória de Colatina, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O CRIME

Na noite de domingo, Rosimar foi até a casa do ex-marido levar os dois filhos do casal, de quatro e 11 anos. Assim que a mulher entrou no quintal de casa, ela teria sido atacada pelo ex-marido que atingiu o pescoço dela com golpes de facão na frente das crianças. A mulher morreu em seguida. Após o crime o homem fugiu.
Mulher foi assassinada no quintal
Mulher foi assassinada no quintal Crédito: Heriklis Douglas
Rosimar foi casada com Marcelo por 15 anos e eles estavam separados há quatro meses. A Polícia Militar disse que no ano passado o ex-marido registrou uma ocorrência na polícia, informando que a mulher tinha saído de casa. A polícia informou ainda que não tem nenhum registro ou histórico de agressão por parte do suspeito. A vítima foi sepultada na manhã desta terça-feira (12) em Colatina.

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