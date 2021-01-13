Polícia prende suspeito de matar a ex-mulher em Colatina

A vítima, Rosimar dos Santos da Cruz, 31 anos, foi assassinada com golpes de facão Crédito: Acervo pessoal

A polícia prendeu Marcelo Vieira Cravo Stancini, suspeito de matar com golpes de facão a ex-mulher, Rosimar dos Santos Cruz, de 31 anos, na zona rural de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de domingo (10) . O homem foi detido nesta quarta-feira (13). A informação foi confirmada pelo delegado Deverly Pereira Junior, responsável pelas investigações do caso.

De acordo com o delegado, em depoimento, o suspeito confessou o crime e responderá por homicídio qualificado por motivação fútil, sem possibilidade de defesa da vítima e feminicídio. A faca utilizada no crime foi localizada e apreendida, após o suspeito ter indicado o local onde ela havia sido escondida.

"Estivemos em negociação com ele para que se entregasse desde cedo. De posse do mandado de prisão, que foi expedido pela justiça, o localizamos e demos cumprimento à prisão" Deverly Pereira Junior - Delegado de Polícia Civil

O suspeito de cometer o crime foi identificado como Marcelo Cravo Crédito: Divulgação

Segundo o delegado, as investigações apontaram que a vítima de 31 anos foi surpreendida. “Ela foi duramente esfaqueada pelo suspeito, sem qualquer discussão anterior e na frente dos filhos do casal, assim que chegou ao local em um veículo de aplicativo de transportes para deixar os filhos com o pai”, disse Deverly.

A PRISÃO

O homem de 48 anos foi detido em uma fazenda no córrego do Macuco, também em Colatina. Desde o momento dos fatos, o suspeito encontrava-se escondido em áreas de vegetação situadas nas localidades próximas de onde o fato havia ocorrido.

“Ele estava sendo monitorado pelas Polícias Civil e Militar de Colatina. Na manhã desta quarta-feira (13), após a decretação da prisão do suspeito pela Justiça, o qual representei, foi mantido contato com interlocutores para que o suspeito se entregasse. O suspeito se encontrou com agentes da DHPP, que deram cumprimento a prisão”, explicou o delegado.

O suspeito seguiu para o Centro de Detenção Provisória de Colatina, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O CRIME

Na noite de domingo, Rosimar foi até a casa do ex-marido levar os dois filhos do casal, de quatro e 11 anos. Assim que a mulher entrou no quintal de casa, ela teria sido atacada pelo ex-marido que atingiu o pescoço dela com golpes de facão na frente das crianças. A mulher morreu em seguida. Após o crime o homem fugiu.

Mulher foi assassinada no quintal Crédito: Heriklis Douglas