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Noroeste do ES

Homens colocam fogo em carro e casa na zona rural de Boa Esperança

De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos estava ameaçando o caseiro da propriedade. Ninguém ficou ferido no incêndio e nenhum suspeito foi detido
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

12 jan 2021 às 09:42

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 09:42

Homens colocam fogo em carro e casa na zona rural de Boa Esperança
Homens colocam fogo em carro e casa na zona rural de Boa Esperança Crédito: Reprodução
Dois homens colocaram fogo na casa e no carro de uma família no Córrego da Garrucha, zona rural de Boa Esperança, Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos estava ameaçando o morador, que era caseiro da propriedade. Ninguém ficou ferido no incêndio.
Testemunhas contaram à PM que os dois homens colocaram fogo no carro por volta de 10h30, e o incêndio se alastrou pelo telhado da casa e queimou móveis, eletrônicos, roupas e documentos.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes da corporação foram à região, mas as chamas foram contidas pelos próprios moradores. Os militares realizaram apenas o trabalho de rescaldo na área.
Uma mulher estava na casa e informou que foi agredida com um soco. Depois, correu em direção à sede da fazenda. Um dos indivíduos escreveu ameaças nas paredes da casa. Os militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.
De acordo com a PM, dias atrás o caseiro da propriedade teve um desentendimento com um dos suspeitos. Durante uma confusão em uma festa, o caseiro esbarrou na mulher do suspeito e ela caiu no chão. Depois disso, o suspeito começou a fazer ameaças contra o caseiro. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Boa Esperança. Até o momento nenhum suspeito foi detido.

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