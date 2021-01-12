Homens colocam fogo em carro e casa na zona rural de Boa Esperança Crédito: Reprodução

Dois homens colocaram fogo na casa e no carro de uma família no Córrego da Garrucha, zona rural de Boa Esperança , Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (11). De acordo com a Polícia Militar , um dos suspeitos estava ameaçando o morador, que era caseiro da propriedade. Ninguém ficou ferido no incêndio.

Testemunhas contaram à PM que os dois homens colocaram fogo no carro por volta de 10h30, e o incêndio se alastrou pelo telhado da casa e queimou móveis, eletrônicos, roupas e documentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros , equipes da corporação foram à região, mas as chamas foram contidas pelos próprios moradores. Os militares realizaram apenas o trabalho de rescaldo na área.

Uma mulher estava na casa e informou que foi agredida com um soco. Depois, correu em direção à sede da fazenda. Um dos indivíduos escreveu ameaças nas paredes da casa. Os militares realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

De acordo com a PM, dias atrás o caseiro da propriedade teve um desentendimento com um dos suspeitos. Durante uma confusão em uma festa, o caseiro esbarrou na mulher do suspeito e ela caiu no chão. Depois disso, o suspeito começou a fazer ameaças contra o caseiro.