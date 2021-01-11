Drama: homem com 267 kg tenta há 8 anos uma bariátrica pelo SUS no ES

Aos 38 anos, Dione Ribeiro pesa 267 quilos Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

Aos 38 anos, Dione Ribeiro pesa 267 quilos, possui dificuldade para andar e executar grande parte das atividades rotineiras. Além disso, o homem precisa tomar vários remédios e convive com problemas de saúde. Morador de Linhares , no Norte do Espírito Santo, ele batalha há oito anos para conseguir uma cirurgia de redução de estômago.

De acordo com Dione, ele começou a procura pela cirurgia em um hospital de Vila Velha . Em setembro de 2012, ele foi submetido ao primeiro atendimento. Desde então, ele já passou por inúmeras consultas, mas ainda aguarda pelo procedimento tão sonhado. Enquanto vive a angústia da espera, a balança segue implacável com o linharense. Quando começou o tratamento ele pesava 182 quilos. Ele já ganhou mais de 80 quilos nesse período.

Ele batalha há quase 10 anos para conseguir uma cirurgia de redução de estômago. Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

Enquanto espera pela cirurgia, Dione observa a saúde piorar. O homem convive com problemas de pressão, varizes e também faz uso de medicamentos para o coração. Os remédios são parte da rotina do capixaba, assim como a dificuldade para fazer coisas que parecem comuns.

“As dificuldades são muito grandes. Tem muito tempo que eu não consigo trabalhar. Se eu tiver que resolver alguma coisa na rua, meu carro não me cabe mais. Eu dependo da ajuda de alguém para me levar em outro veículo”, relatou Dione.

Medicamentos são parte da rotina de Dione Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

BATALHA PELA CIRURGIA

Dione lembra que a partir de 2019 a rotina de consultas e exames foi se intensificando no mesmo hospital, o que fez ele pensar que a cirurgia estava mais próxima, mas na época recebeu uma notícia desanimadora.

Dione foi informado pela equipe médica que precisa perder entre 30 e 40% do peso para fazer a operação em segurança — mas isso é uma dificuldade muito grande para o homem.

"É muito peso que eles me pedem para eliminar, e eu não consigo. Eu preciso de uma ajuda, talvez ficar em uma casa de recuperação, ou colocar um balão”, relatou Dione. O homem apela por ajuda para conseguir fazer o procedimento.

Com quase 300 quilos, morador de Linhares espera por ajuda Crédito: TV Gazeta Norte

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