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Em Linhares

Drama: homem com 267 kg tenta há 8 anos uma bariátrica pelo SUS no ES

Morador de Linhares, Dione Ribeiro possui dificuldade para andar e executar grande parte das atividades rotineiras. “Meu carro não me cabe mais”

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 17:42

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

11 jan 2021 às 17:42
Aos 38 anos, Dione Ribeiro pesa 267 quilos, possui dificuldade para andar e executar grande parte das atividades rotineiras
Aos 38 anos, Dione Ribeiro pesa 267 quilos Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
Aos 38 anos, Dione Ribeiro pesa 267 quilos, possui dificuldade para andar e executar grande parte das atividades rotineiras. Além disso, o homem precisa tomar vários remédios e convive com problemas de saúde. Morador de Linhares, no Norte do Espírito Santo, ele batalha há oito anos para conseguir uma cirurgia de redução de estômago.
De acordo com Dione, ele começou a procura pela cirurgia em um hospital de Vila Velha. Em setembro de 2012, ele foi submetido ao primeiro atendimento. Desde então, ele já passou por inúmeras consultas, mas ainda aguarda pelo procedimento tão sonhado. Enquanto vive a angústia da espera, a balança segue implacável com o linharense. Quando começou o tratamento ele pesava 182 quilos. Ele já  ganhou mais de 80 quilos nesse período. 
Morador de Linhares, no Norte do Espírito Santo, ele batalha há quase 10 anos para conseguir uma cirurgia de redução de estômago.
Ele batalha há quase 10 anos para conseguir uma cirurgia de redução de estômago. Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
Enquanto espera pela cirurgia, Dione observa a saúde piorar. O homem convive com problemas de pressão, varizes e também faz uso de medicamentos para o coração. Os remédios são parte da rotina do capixaba, assim como a dificuldade para fazer coisas que parecem comuns.
“As dificuldades são muito grandes. Tem muito tempo que eu não consigo trabalhar. Se eu tiver que resolver alguma coisa na rua, meu carro não me cabe mais. Eu dependo da ajuda de alguém para me levar em outro veículo”, relatou Dione.
Medicamentos são parte da rtoina do
Medicamentos são parte da rotina de Dione Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

BATALHA PELA CIRURGIA

Dione lembra que a partir de 2019 a rotina de consultas e exames foi se intensificando no mesmo hospital, o que fez ele pensar que a cirurgia estava mais próxima, mas na época recebeu uma notícia desanimadora. 
Dione foi informado pela equipe médica que precisa perder entre 30 e 40% do peso para fazer a operação em segurança — mas isso é uma dificuldade muito grande para o homem.
"É muito peso que eles me pedem para eliminar, e eu não consigo. Eu preciso de uma ajuda, talvez ficar em uma casa de recuperação, ou colocar um balão”, relatou  Dione. O homem apela por ajuda para conseguir fazer o procedimento. 
Com quase 300 quilos, morador de Linhares espera por ajuda
Com quase 300 quilos, morador de Linhares espera por ajuda Crédito: TV Gazeta Norte

O QUE DIZ A SESA? 

Procurada para saber da situação do paciente, a Central de Regulação informou que não há nenhuma solicitação pendente no sistema para o paciente Dione Ribeiro Monteiro. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) orientou que o paciente procure a unidade básica de saúde próxima a sua residência para solicitação de consulta e inserção no sistema Estadual.

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