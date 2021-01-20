Homem nu é preso em flagrante ao assaltar loja de autopeças em Vila Velha

Na madrugada desta quarta-feira (20), um homem de 30 anos tirou a roupa para conseguir passa pela fresta do local. Com o disparo do alarme e as imagens das câmeras, o dono acionou a Polícia Militar e o suspeito foi detido
Murilo Cuzzuol

20 jan 2021 às 11:13

20 jan 2021 às 11:13

Vila Velha
Jeferson Molinário da Silva estava nu quando acabou preso em flagrante enquanto assaltava uma loja de autopeças em Vila Velha Crédito: Divulgação
Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (20), por volta de 1h40, em Vila Velha, enquanto assaltava uma loja de autopeças. No momento em que foi flagrado por policiais militares no estabelecimento, Jeferson Molinário da Silva estava completamente nu

Veja Também

Morre inspetor penitenciário que foi baleado no Morro do Moreno

Comerciante é baleado dentro de casa em tentativa de assalto na Serra

Idoso com deficiência visual é resgatado de cárcere privado em Linhares

Ao ser localizado pelos policiais, o homem já estava de posse de uma quantia de dinheiro pertencente à loja, que fica na Avenida Senador Robert Kennedy, no bairro São Torquato. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), Jeferson ainda havia escondido um notebook do estabelecimento na laje onde estava quando abordado. Ele foi encontrado deitado entre a área comercial da loja e a cozinha.

POR QUE NU?

Para conseguir entrar na loja de autopeças, Jeferson contou aos militares que escalou uma parede de um restaurante situado na Rua Francisco Lacerda, andou por cima de marquises e por algumas lajes até chegar ao estabelecimento. Como o espaço era muito estreito para ele passar, o assaltante tirou a própria roupa e conseguiu passar pela fresta.
Ao passar pela pequena abertura, ele foi em direção ao caixa e pegou uma pequena quantia, inferior a R$ 10 reais. Além disso, ele também desconectou o computador para depois levá-lo.
Entretanto, segundo consta na ocorrência, enquanto se movimentava no interior da loja, câmeras de videomonitoramento filmaram a ação e o alarme foi disparado. Na sequência, o proprietário acionou o Ciodes (190) e uma viatura da Polícia Militar foi enviada ao local. Na loja de autopeças, os militares prenderam o homem de 30 anos em flagrante.
Após ser detido pelos policiais militares, Jeferson Molinário da Silva foi levado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. De acordo com a Polícia Civil, o homem de 30 anos foi autuado em flagrante por furto qualificado durante repouso noturno e com rompimento de obstáculos. Ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde passará por audiência de custódia.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Polícia Civil Vila Velha
Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

