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Dona do imóvel está desempregada

Casa é destruída pelo fogo após celular explodir em Viana

Duas pessoas estavam na residência, mas não se feriram. Uma jovem estava mexendo no aparelho quando viu uma faísca saindo do celular e o jogou para cima

Publicado em 

22 jan 2021 às 13:30

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 13:30

Uma casa pegou fogo no bairro Ipanema, em Viana. No momento da ocorrência duas pessoas estavam na residência. Elas não se feriram, mas o incêndio destrui tudo na casa.
Casa pegou fogo em Viana Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Casa é destruída pelo fogo após celular explodir em Viana
Uma casa pegou fogo após um celular explodir na residência no bairro Ipanema, em Viana. No momento da ocorrência, na tarde desta quinta-feira (21), duas pessoas estavam na residência. Elas não se feriram, mas o incêndio destruiu tudo na casa.
A dona da residência, que é mãe de quatro filhos, ainda está desempregada e estava se virando para pagar as contas apenas com o benefício do governo."Quando eu cheguei aqui, já tinha muito fogo. Só via tudo preto e desmaiei. Em minutos o fogo acabou com tudo. Tudo que eu consegui comprar para dar para os meus filhos",  contou a proprietária da casa, Biala de Oliveira à reportagem da TV Gazeta.
O fogo começou no quarto do filho mais velho. A namorada dele, Alice Anselmo, contou que estava mexendo no celular pouco antes do aparelho explodir. "Vi a faísca saindo. Foi muito rápido. Só deu tempo de jogar o celular para cima. Ainda bateu no peito dele e machucou. Ele jogou para o lado e explodiu", lembra.
Uma casa pegou fogo no bairro Ipanema, em Viana. No momento da ocorrência duas pessoas estavam na residência. Elas não se feriram, mas o incêndio destrui tudo na casa.
Casa pegou fogo em Viana Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Biala estava cuidando de dois sobrinhos, mas por sorte, ela estava na casa da mãe com as crianças. Isso evitou que algo de pior acontecesse. Os vfizinhos ajudaram a combater as chamas.
Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência. O filho mais novo de Biala completou quatro anos no dia do incêndio. "Nunca vou esquecer. Além de eu não ter condições para comprar um bolo para ele, ainda aconteceu isso".
Com informações de Danielli Cariello, da TV Gazeta

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