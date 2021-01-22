Casa pegou fogo em Viana Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Casa é destruída pelo fogo após celular explodir em Viana

Uma casa pegou fogo após um celular explodir na residência no bairro Ipanema, em Viana . No momento da ocorrência, na tarde desta quinta-feira (21), duas pessoas estavam na residência. Elas não se feriram, mas o incêndio destruiu tudo na casa.

A dona da residência, que é mãe de quatro filhos, ainda está desempregada e estava se virando para pagar as contas apenas com o benefício do governo."Quando eu cheguei aqui, já tinha muito fogo. Só via tudo preto e desmaiei. Em minutos o fogo acabou com tudo. Tudo que eu consegui comprar para dar para os meus filhos", contou a proprietária da casa, Biala de Oliveira à reportagem da TV Gazeta.

O fogo começou no quarto do filho mais velho. A namorada dele, Alice Anselmo, contou que estava mexendo no celular pouco antes do aparelho explodir. "Vi a faísca saindo. Foi muito rápido. Só deu tempo de jogar o celular para cima. Ainda bateu no peito dele e machucou. Ele jogou para o lado e explodiu", lembra.

Casa pegou fogo em Viana Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Biala estava cuidando de dois sobrinhos, mas por sorte, ela estava na casa da mãe com as crianças. Isso evitou que algo de pior acontecesse. Os vfizinhos ajudaram a combater as chamas.

Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência. O filho mais novo de Biala completou quatro anos no dia do incêndio. "Nunca vou esquecer. Além de eu não ter condições para comprar um bolo para ele, ainda aconteceu isso".