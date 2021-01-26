Viatura da Força Nacional se envolve em acidente na Reta do Aeroporto

Uma viatura da Força Nacional se envolveu em um acidente com um carro e um caminhão no início da tarde desta terça-feira (26), na Reta do Aeroporto, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 13h50.
De acordo com informações da PRF, equipes da corporação foram encaminhadas para o local do acidente e não há relatos de feridos. Ainda não se sabe o que teria causado a colisão.
Devido ao acidente, com a presença dos veículos envolvidos na pista da direita, o trânsito apresenta retenção para quem trafega no sentido Vitória. Policiais rodoviários federais estão no local e auxiliam motoristas que passam pelo local.