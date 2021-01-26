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Na Serra

Viatura da Força Nacional se envolve em acidente na Reta do Aeroporto

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu uma viatura da Força Nacional, um carro e um caminhão. Não há relatos sobre feridos e o trânsito segue com retenção.

Publicado em 

26 jan 2021 às 14:55

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 14:55

O acidente envolvendo três veículos foi registrado no início da tarde desta terça-feira (26).
O acidente envolvendo três veículos foi registrado no início da tarde desta terça-feira (26). Crédito: Leitor
Uma viatura da Força Nacional se envolveu em um acidente com um carro e um caminhão no início da tarde desta terça-feira (26), na Reta do Aeroporto, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 13h50.
De acordo com informações da PRF, equipes da corporação foram encaminhadas para o local do acidente e não há relatos de feridos. Ainda não se sabe o que teria causado a colisão. 
Devido ao acidente, com a presença dos veículos envolvidos na pista da direita, o trânsito apresenta retenção para quem trafega no sentido Vitória. Policiais rodoviários federais estão no local e auxiliam motoristas que passam pelo local.

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