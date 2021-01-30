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Jardim Camburi

Árvore cai em cima de carro na rodovia Norte Sul, em Vitória

Impacto danificou bastante o veículo, o trânsito chegou a ser parcialmente interrompido na rodovia, na noite desta sexta-feira (29); ninguém ficou ferido

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 22:25

Jorge Félix

Jorge Félix

Publicado em 

29 jan 2021 às 22:25
Árvore caiu em cima de carro que passava pela rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi
Árvore caiu em cima de carro que passava pela rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi Crédito: Jorge Félix
Uma árvore caiu em cima de um carro que passava pela rodovia Norte Sul, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na noite desta sexta-feira (29). O impacto danificou bastante o veículo e a via chegou a ficar parcialmente interrompida no sentido Serra por conta do acidente, mas ninguém ficou ferido.
Leonardo Calabres, corretor de seguros, era quem estava dirigindo o veículo no momento do acidente. Ele estava com a esposa e a filha no carro e disse que tomou um grande susto no momento em que a árvore caiu. "Foi só um susto mesmo, mas jamais iria imaginar que uma árvore iria cair em cima do carro. Saímos do carro rápido por causa da fumaça, mas estamos todos bem", disse.
Uma faixa da rodovia chegou a ser interrompida, mas o trânsito fluiu normalmente e não gerou engarrafamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está retirando o restante da vegetação. Em um primeiro momento, pessoas que estavam no local removeram a árvore do meio da rodovia, para permitir que os carros passassem. A ação do grupo foi registrada em um vídeo. Confira abaixo:

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