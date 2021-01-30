Árvore cai em cima de carro na rodovia Norte Sul, em Vitória

Leonardo Calabres, corretor de seguros, era quem estava dirigindo o veículo no momento do acidente. Ele estava com a esposa e a filha no carro e disse que tomou um grande susto no momento em que a árvore caiu. "Foi só um susto mesmo, mas jamais iria imaginar que uma árvore iria cair em cima do carro. Saímos do carro rápido por causa da fumaça, mas estamos todos bem", disse.