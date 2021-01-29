Cano de água estoura e inunda casa de família por mais de 24h em Viana

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Durante mais de um dia a família da Andréia Nascimento da Silva se revezou para esvaziar baldes cheios de água, com o único objetivo de não perder todos os móveis da casa. No final da manhã dessa quinta-feira (28), a residência que fica no bairro Nova Bethânia, em Viana , começou a sofrer com uma inundação por causa de um cano estourado.

"O imóvel fica abaixo do nível da rua, como se fosse um porão. Ontem, quando a minha irmã estava limpando, viu que minava água perto do rodapé. Chamamos um pedreiro e vimos que a água estava vindo de um cano exterior, da Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento), que fica debaixo da calçada", conta Andréia.

Cano arrebenta e quarto fica alagado em Viana

Além de parte da parede do quarto que precisou ser quebrada para a identificação do problema, dois armários já foram perdidos e uma cama de madeira ficou comprometida. "Os móveis estão todos na sala. Ligamos inúmeras vezes a partir do meio-dia de ontem (28) e sempre pediam para a gente esperar", reclama.

No entanto, apesar do prejuízo material, a maior preocupação da Andréia é com o pai. Aos 76 anos, ele passou por uma cirurgia no fêmur no final de dezembro e tem dificuldades para se locomover, apesar do auxílio da bengala. Com o quarto alagado, então, ele precisa ser levado no colo até o banheiro.

"O que já vazou de água dava para abastecer um bairro. Vamos aguardar mais quanto tempo? Vamos esperar a casa ceder ou alguém se machucar?" Andréia Nascimento da Silva - Desempregada e moradora da casa

Junto dela e do pai, também moram na casa os dois filhos adolescentes, de 14 e 16 anos, e a irmã da Andréia, que é a proprietária da residência. Depois do acionamento da reportagem de A Gazeta, uma equipe da Cesan compareceu ao local por volta das 17h desta sexta-feira (29).