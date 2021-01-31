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Norte do ES

Acidente deixa uma pessoa morta e interdita BR 101 em Sooretama

De acordo com a Eco101, responsável pelo trecho da rodovia, a ocorrência foi registrada às 17h07. A vítima faleceu no local e outras 10 pessoas ficaram feridas na colisão entre dois veículos
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

31 jan 2021 às 19:29

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 19:29

Acidente na BR 101 em Sooretama
Acidente na BR 101 em Sooretama Crédito: Heriklis Douglas/TV Gazeta
Uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros em Sooretama, Norte do Espírito Santo, no final da tarde deste domingo (31). A colisão ocorreu no quilômetro 116,8 da BR 101. De acordo com a Eco101, responsável pelo trecho da rodovia, a ocorrência foi registrada às 17h07. A vítima faleceu no local.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu três carros e resultou em 10 feridos, sendo que cinco deles ficaram em estado grave. Um veículo seguia no sentido Bahia e outros dois, um atrás do outro, no sentido Espírito Santo da BR 101.
Trâsito
Em função do acidente, trânsito foi interrompido na região  Crédito: Heriklis Douglas
O condutor do carro que estava no sentido Espírito Santo estava com a filha no veículo. De acordo com a PRF, ele realizou uma ultrapassagem indevida e colidiu com os outros veículos. O motorista e a filha ficaram feridos em estado grave. Já o motorista do outro veículo, o primeiro a ser atingido, morreu no local. A mulher e os dois filhos adolescentes que estavam no carro ficaram em estado grave. No terceiro carro envolvido no acidente havia o condutor, a esposa e os filhos. Eles não sofreram ferimentos graves.
Logo após o acidente, entre o final da tarde e início da noite de domingo, a pista foi interditada para atendimento à ocorrência e uma longa fila de carros se formou no local.

Atualização

01/02/2021 - 9:05
Após a publicação desta matéria, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou detalhes sobre a ocorrência, comunicando a quantidade de feridos e de veículos envolvidos no acidente. As informações foram inseridas no texto.

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