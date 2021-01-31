Acidente deixa uma pessoa morta e interdita BR 101 em Sooretama

O condutor do carro que estava no sentido Espírito Santo estava com a filha no veículo. De acordo com a PRF, ele realizou uma ultrapassagem indevida e colidiu com os outros veículos. O motorista e a filha ficaram feridos em estado grave. Já o motorista do outro veículo, o primeiro a ser atingido, morreu no local. A mulher e os dois filhos adolescentes que estavam no carro ficaram em estado grave. No terceiro carro envolvido no acidente havia o condutor, a esposa e os filhos. Eles não sofreram ferimentos graves.