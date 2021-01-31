Lancha pega fogo em praia de Vitória

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Uma lancha que saiu da praia da Bacutia, em Guarapari , com quatro pessoas, pegou fogo no início da tarde deste domingo (31) na Praia da Guarderia , em Vitória.

De acordo com o tenente Laeber, do Corpo de Bombeiros – a corporação foi acionada e esteve no local –, havia quatro pessoas na lancha, sendo três homens e uma mulher. O nome da embarcação é Diamond 300.

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Ainda segundo o militar, o motor explodiu, momento em que os passageiros pularam na água e foram resgatados por outro barco.

Ninguém se feriu.

Uma das pessoas que estava na lancha é Yuri Pinafo, filho do dono da embarcação. Yuri disse que não estava no comando da lancha e sim um piloto. O proprietário, José Silvino Pinafo, estava em Guarapari quando ocorreu o incêndio. "O piloto saiu de Guarapari para a marina, em Vitória, para guardar a lancha. Ainda não tenho muitas informações sobre o acidente, pois estou indo para Vitória tentar entender o que houve", afirmou à reportagem de A Gazeta.

Marcos Paulo Liberato Mendes, que aluga caiaques na Praia da Guarderia, passava, de caiaque, perto do local do incêndio e contou a A Gazeta que duas pessoas foram resgatadas da lancha em motos aquáticas e outra pulou diretamente na água pouco antes de a lancha pegar fogo.

"Eu estava indo para outra praia, de caiaque. Do nada, começou a passar jet ski do meu lado. Quando eu vi, eles estavam rodeando a lancha, duas pessoas desceram dela e um rapaz foi correndo de trás e pulou. Quando ele pulou na água, o fogo abraçou ela (a lancha)", relatou Mendes.

O fogo, de acordo com ele, começou a se alastrar para um barco, mas foi contido.

"A maré veio jogando ela (a lancha) e pegou na frente de um barco, Iemanjá o nome do barco. O fogo começou a pular para o barco, mas o pessoal do jet começou a empurrar a lancha e a jogar água. Aí apagou o fogo do barco. Outra lancha chegou para rebocar a lancha que pegou fogo", complementou.

Lancha que pegou fogo na Praia da Guarderia, em Vitória

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 13h20.

"Os militares chegaram ao local e, com auxílio da Capitania dos Portos, tentaram iniciar o combate com a lancha ainda na água, sem sucesso. Posteriormente, o barco foi rebocado até próximo à areia, e as equipes, com auxílio do caminhão auto bomba tanque finalizaram o combate às chamas. Não há informações sobre feridos ou as causas do incêndio. O proprietário solicitou perícia e o laudo deve ser finalizado em, no mínimo, 40 dias", diz a nota.

A Marinha do Brasil, também por meio de nota, informou que "assim que tomou conhecimento, uma equipe da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) deslocou-se até o local. A lancha já foi removida e não mais oferece risco à segurança da navegação. Diversas embarcações civis voluntárias e uma Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo também atuaram na ocorrência. Não há vítimas ou indícios de poluição hídrica".

A equipe da Capitania coletou dados para apurar os fatos. As causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas em Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) conduzido pela CPES.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone (027) 2124-6526. Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS.