Lancha pega fogo em praia de Vitória

Uma lancha que saiu da praia da Bacutia, em Guarapari, com quatro pessoas, pegou fogo no início da tarde deste domingo (31) na Praia da Guarderia, em Vitória.
De acordo com o tenente Laeber, do Corpo de Bombeiros – a corporação foi acionada e esteve no local –, havia quatro pessoas na lancha, sendo três homens e uma mulher. O nome da embarcação é Diamond 300.
Ainda segundo o militar, o motor explodiu, momento em que os passageiros pularam na água e foram resgatados por outro barco.
Ninguém se feriu.
Uma das pessoas que estava na lancha é Yuri Pinafo, filho do dono da embarcação. Yuri disse que não estava no comando da lancha e sim um piloto. O proprietário, José Silvino Pinafo, estava em Guarapari quando ocorreu o incêndio. "O piloto saiu de Guarapari para a marina, em Vitória, para guardar a lancha. Ainda não tenho muitas informações sobre o acidente, pois estou indo para Vitória tentar entender o que houve", afirmou à reportagem de A Gazeta.
Marcos Paulo Liberato Mendes, que aluga caiaques na Praia da Guarderia, passava, de caiaque, perto do local do incêndio e contou a A Gazeta que duas pessoas foram resgatadas da lancha em motos aquáticas e outra pulou diretamente na água pouco antes de a lancha pegar fogo.
"Eu estava indo para outra praia, de caiaque. Do nada, começou a passar jet ski do meu lado. Quando eu vi, eles estavam rodeando a lancha, duas pessoas desceram dela e um rapaz foi correndo de trás e pulou. Quando ele pulou na água, o fogo abraçou ela (a lancha)", relatou Mendes.
O fogo, de acordo com ele, começou a se alastrar para um barco, mas foi contido.
"A maré veio jogando ela (a lancha) e pegou na frente de um barco, Iemanjá o nome do barco. O fogo começou a pular para o barco, mas o pessoal do jet começou a empurrar a lancha e a jogar água. Aí apagou o fogo do barco. Outra lancha chegou para rebocar a lancha que pegou fogo", complementou.
Lancha que pegou fogo na Praia da Guarderia, em Vitória
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 13h20.
"Os militares chegaram ao local e, com auxílio da Capitania dos Portos, tentaram iniciar o combate com a lancha ainda na água, sem sucesso. Posteriormente, o barco foi rebocado até próximo à areia, e as equipes, com auxílio do caminhão auto bomba tanque finalizaram o combate às chamas. Não há informações sobre feridos ou as causas do incêndio. O proprietário solicitou perícia e o laudo deve ser finalizado em, no mínimo, 40 dias", diz a nota.
A Marinha do Brasil, também por meio de nota, informou que "assim que tomou conhecimento, uma equipe da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) deslocou-se até o local. A lancha já foi removida e não mais oferece risco à segurança da navegação. Diversas embarcações civis voluntárias e uma Equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo também atuaram na ocorrência. Não há vítimas ou indícios de poluição hídrica".
A equipe da Capitania coletou dados para apurar os fatos. As causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas em Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) conduzido pela CPES.
Denúncias podem ser feitas pelo telefone (027) 2124-6526. Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS.
(Com informações de Daniel Pasti e Glacieri Carraretto)