Veículo usado em assalto a carro dos Correios é recuperado no ES

PRF recupera carro roubado e usado para assalto aos Correios Crédito: PRF /Divulgação

O veículo usado para roubar um carro dos Correios nesta sexta-feira (29), no bairro Santa Fé, em Cariacica, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), neste sábado (30). Um homem foi preso e outro suspeito conseguiu fugir.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o crime. Elas mostram que o funcionário desceu para fazer entrega em uma casa. Um carro branco parou ao lado, um homem desceu armado e mandou o funcionário entrar no furgão. O criminoso também entrou e eles seguiram. O carteiro foi liberado em um bairro do município.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), uma equipe estava fazendo patrulhamento ostensivo na BR 262 quando avistou o veículo. Os policiais seguiram o carro e quando deram ordem de parada, mas eles fugiram.

Segundo os policiais, o carro foi perseguido até uma rua sem saída, onde os suspeitos saíram do carro e se jogaram em uma ribanceira. Um suspeito foi preso e outro conseguiu fugir. O veículo estava com restrição de fruto e roubo.