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Cariacica

Veículo usado em assalto a carro dos Correios é recuperado no ES

Um suspeito foi preso após perseguição policial

Publicado em 

31 jan 2021 às 11:08

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 11:08

PRF recupera carro roubado
PRF recupera carro roubado e usado para assalto aos Correios Crédito: PRF /Divulgação
O veículo usado para roubar um carro dos Correios nesta sexta-feira (29), no bairro Santa Fé, em Cariacica, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), neste sábado (30). Um homem foi preso e outro suspeito conseguiu fugir.
Imagens de uma câmera de segurança flagraram o crime. Elas mostram que o funcionário desceu para fazer entrega em uma casa. Um carro branco parou ao lado, um homem desceu armado e mandou o funcionário entrar no furgão. O criminoso também entrou e eles seguiram. O carteiro foi liberado em um bairro do município.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), uma equipe estava fazendo patrulhamento ostensivo na BR 262 quando avistou o veículo. Os policiais seguiram o carro e quando deram ordem de parada, mas eles fugiram.
Segundo os policiais, o carro foi perseguido até uma rua sem saída, onde os suspeitos saíram do carro e se jogaram em uma ribanceira. Um suspeito foi preso e outro conseguiu fugir. O veículo estava com restrição de fruto e roubo.
Com informações da TV Gazeta e da PRF

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