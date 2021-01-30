Acidente entre dois carros deixa uma pessoa morta em Manguinhos, na Serra

Corolla ficou completamente destruído após capotar. Motorista que dirigia veículo morreu Crédito: Internauta

Um homem de 51 anos morreu após capotar o carro na manhã deste sábado (30) na ES-010, em Manguinhos, na Serra . Segundo a Polícia Militar , o motorista dirigia um Corolla preto e foi atingido na lateral por um outro veículo. A vítima foi identificada como Ricardo Carlos de Avelar.

Já o motorista do outro carro, um Toyota Etios, ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU para o Hospital São Lucas. De acordo com a PM, ele fez o teste de bafômetro, que deu negativo. A identidade dele não foi divulgada.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu por volta das 10h30. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Manguinhos, os dois carros seguiam na mesma direção, sentido Vitória.

Na altura da estrada que dá acesso à Praia de Manguinhos, o motorista que dirigia Etios, e estava na faixa da direita, tentou fazer uma conversão para cruzar a pista. Segundo a PM, ele acabou colidindo transversalmente com o Corolla, que estava na faixa da esquerda.

Com o impacto, o Corolla bateu no canteiro central e acabou capotando. O veículo ficou completamente destruído e a vítima morreu na hora. O corpo de Ricardo Carlos de Avelar foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).

O outro motorista teve ferimentos leves e foi socorrido para o hospital. Segundo a polícia, ele está em situação estável.

Segundo a PRE, a via está parcialmente interditada. Em um vídeo feito por uma pessoa que passava no local é possível ver os dois carros batidos, um em cada lado da via, causando lentidão no trânsito nos dois sentidos.

A polícia está no local para controlar o fluxo de carros.