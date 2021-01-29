Suspeito de estuprar e engravidar enteada de 12 anos é preso no ES

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil prendeu um homem de 32 anos suspeito de estuprar a enteada de 12 anos. Ele foi detido pela equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em cumprimento de mandado de prisão temporária, pelo crime de estupro de vulnerável. No momento da operação, na manhã desta sexta-feira (29), o investigado estava na Orla de Camburi, em Vitória.

Segundo o titular da DPCA, delegado Diego Aleluia, as investigações apontam que no mês de novembro de 2020, o suspeito praticou conjunção carnal com a enteada dele de 12 anos. Ao descobrir os abusos, a mãe da criança procurou a Polícia e realizou a denúncia.

"Os abusos ocorriam na residência da família, no município da Serra. O suspeito cometia os atos enquanto a genitora da vítima estava trabalhando. Em decorrência dos abusos, a vítima veio a engravidar. A vítima estava no início da gravidez e realizou o aborto legal", explicou o delegado.