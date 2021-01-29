AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mandado de prisão

Suspeito de estuprar e engravidar enteada de 12 anos é preso no ES

Homem de 32 anos foi preso na Orla de Camburi, em Vitória. Segundo a polícia, as investigações apontam que os abusos aconteciam na casa da família, na Serra

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2021 às 18:45
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil prendeu um homem de 32 anos suspeito de estuprar a enteada de 12 anos. Ele foi detido pela equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em cumprimento de mandado de prisão temporária, pelo crime de estupro de vulnerável. No momento da operação, na manhã desta sexta-feira (29), o investigado estava na Orla de Camburi, em Vitória.
Segundo o titular da DPCA, delegado Diego Aleluia, as investigações apontam que no mês de novembro de 2020, o suspeito praticou conjunção carnal com a enteada dele de 12 anos. Ao descobrir os abusos, a mãe da criança procurou a Polícia e realizou a denúncia.
"Os abusos ocorriam na residência da família, no município da Serra. O suspeito cometia os atos enquanto a genitora da vítima estava trabalhando. Em decorrência dos abusos, a vítima veio a engravidar. A vítima estava no início da gravidez e realizou o aborto legal", explicou o delegado.
Ainda de acordo com a autoridade policial, o inquérito encontra-se em fase final de apuração. "O indivíduo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal para exames de praxe e será conduzido ao presídio de Xuri", disse.

Veja Também

Dois homens suspeitos de estupro de vulnerável são presos em Rio Bananal

Mais de 30 acusados de crimes sexuais como estupro são presos no ES

Menina de 12 anos fica grávida após pai autorizar estupro no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro Estupro de vulnerável Grande Vitória Polícia Civil Serra Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo
O capital internacional amplia a sua participação no PIB do ES
Paola Borges e Suellen Perdigão
Suellen Perdigão ganha festa de aniversário surpresa em Vitória
Aplicativo Simples Nacional
Simples Nacional, entre a carga tributária e a sobrevivência empresarial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados