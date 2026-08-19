Operação mira celulares roubados e fiscaliza lojas no Espírito Santo

A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (19), uma operação de fiscalização de estabelecimentos e cumprimento de mandados de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari, na Grande Vitória. A ação faz parte da operação nacional "Última Chamada", coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e tem como alvo crimes de roubo, furto e receptação de celulares.





Segundo a Polícia Civil, serão cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, além da fiscalização de outros estabelecimentos que comercializam aparelhos celulares e foram previamente identificados durante as investigações.





No Espírito Santo, a operação também busca localizar pessoas que não compareceram às intimações feitas no âmbito do projeto Recupera, criado para recuperar celulares com registros de roubo, furto ou extravio.





A ofensiva dá continuidade a uma ação realizada no último sábado (15), quando cerca de 500 pessoas foram intimadas pela Polícia Civil a comparecer às delegacias por estarem com aparelhos identificados pelo sistema como produtos de crimes ou com registros de extravio.





De acordo com a corporação, a estratégia é atingir toda a cadeia criminosa envolvendo os celulares, desde os responsáveis pelos roubos e furtos até pessoas e estabelecimentos envolvidos na receptação e na comercialização dos aparelhos.





Durante a fiscalização, os policiais verificam a procedência dos telefones vendidos pelas lojas e procuram identificar possíveis irregularidades.