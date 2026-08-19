AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

"Última Chamada"

Operação mira celulares roubados e fiscaliza lojas no Espírito Santo

Ação acontece em cinco municípios da Grande Vitória e dá continuidade à operação que intimou cerca de 500 pessoas a devolver aparelhos com registros de roubo, furto ou extravio

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 08:21

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 ago 2026 às 08:21

A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (19), uma operação de fiscalização de estabelecimentos e cumprimento de mandados de busca e apreensão em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari, na Grande Vitória. A ação faz parte da operação nacional "Última Chamada", coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e tem como alvo crimes de roubo, furto e receptação de celulares.


Segundo a Polícia Civil, serão cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, além da fiscalização de outros estabelecimentos que comercializam aparelhos celulares e foram previamente identificados durante as investigações.


No Espírito Santo, a operação também busca localizar pessoas que não compareceram às intimações feitas no âmbito do projeto Recupera, criado para recuperar celulares com registros de roubo, furto ou extravio.


A ofensiva dá continuidade a uma ação realizada no último sábado (15), quando cerca de 500 pessoas foram intimadas pela Polícia Civil a comparecer às delegacias por estarem com aparelhos identificados pelo sistema como produtos de crimes ou com registros de extravio.


De acordo com a corporação, a estratégia é atingir toda a cadeia criminosa envolvendo os celulares, desde os responsáveis pelos roubos e furtos até pessoas e estabelecimentos envolvidos na receptação e na comercialização dos aparelhos.


Durante a fiscalização, os policiais verificam a procedência dos telefones vendidos pelas lojas e procuram identificar possíveis irregularidades.

Operação começou no dia 10

A Operação Nacional "Última Chamada" começou no último dia 10 e termina nesta quarta-feira (19). A mobilização reúne forças de segurança de diferentes estados para reforçar o combate aos crimes relacionados a aparelhos celulares.


No Espírito Santo, participam das diligências equipes da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Delegacias Regionais. As ações envolvem investigações, fiscalização de estabelecimentos e tentativas de recuperação de celulares roubados ou furtados.


As diligências ainda estavam em andamento na manhã desta quarta-feira. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Do Ignacio ao Inácio: Helder aposta no "Time do Lula" na corrida pelo governo do ES

Renato Casagrande e Ricardo Ferraço na convenção do PSB

Desafio presente para Ricardo: “Agora é o futuro”, mas o passado é de Casagrande

Agentes da Prefeitura de João Neiva ficalizam acesso a rota alternativa para evitar entrada de veículos pesados.

Interdição da BR 259 aumenta trânsito em João Neiva e Linhares

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vitória (ES) Vila Velha Serra Cariacica Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/08/2026
Imagem de destaque
Aposta feita em São Mateus ganha R$ 50 mil na quina da Mega-Sena
Imagem BBC Brasil
'O feminicídio gera órfãos como eu todos os dias': como irmãos que viram mãe ser assassinada e foram baleados pelo próprio pai lutaram durante 20 anos por Justiça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados