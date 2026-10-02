Vila Velha disponibiliza vacinação em shopping neste sábado (3)

Sem necessidade de agendamento, os moradores de Vila Velha poderão se vacinar neste sábado (3), das 11h às 18h, no Boulevard Shopping Vila Velha e na Unidade de Saúde de Jabaeté. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação e o cartão de vacinação.





A iniciativa é voltada para os públicos contemplados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. A prefeitura orienta que os moradores consultem sua situação vacinal e aproveitem a oportunidade para colocar as doses recomendadas em dia.





A ação promovida pela prefeitura busca ampliar o acesso da população às vacinas e facilitar a atualização da caderneta de vacinação.





Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.



