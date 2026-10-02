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Imunização

Vila Velha disponibiliza vacinação em shopping neste sábado (3)

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação e o cartão de vacinação

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 09:25

Analu Fagundes

Analu Fagundes

Publicado em 

02 out 2026 às 09:25
Vacinação será realizada das 11h às 18h Prefeitura de Vila Velha

Sem necessidade de agendamento, os moradores de Vila Velha poderão se vacinar neste sábado (3), das 11h às 18h, no Boulevard Shopping Vila Velha e na Unidade de Saúde de Jabaeté. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação e  o cartão de vacinação.


A iniciativa é voltada para os públicos contemplados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. A prefeitura orienta que os moradores consultem sua situação vacinal e aproveitem a oportunidade para colocar as doses recomendadas em dia.


A ação promovida pela prefeitura busca ampliar o acesso da população às vacinas e facilitar a atualização da caderneta de vacinação.


Este conteúdo foi produzido por Analu Fagundes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.


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