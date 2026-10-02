As (des)ordens judiciais não podem corroer a democracia

No início da semana, o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, havia iniciado a sequência de interferências ao alterar a resolução que orienta o processo de organização dos debates e incluir o candidato Romeu Zema (Novo).





A legislação eleitoral foi relativizada à base de tinta de caneta. E isso não é pouco.





As ordens judiciais produziram uma desordem editorial sem precedentes, tanto pelo ineditismo das decisões quanto pelos efeitos provocados. Essas decisões também colocam em risco a própria dinâmica institucional do Poder Judiciário, principalmente quando um ministro se sobrepõe a outro dentro da mesma corte ou quando o STF assume uma responsabilidade que, em princípio, caberia ao TSE, órgão constitucionalmente encarregado de administrar a Justiça Eleitoral. O resultado é o enfraquecimento da autoridade da própria Justiça Eleitoral.





O tumulto provocado com as decisões foi tão grande que até o candidato Romeu Zema, beneficiado por uma delas, se revoltou. “O que nós estamos vendo é a politização total do Judiciário, que fica atuando não de acordo com a lei, mas de acordo com algum candidato que eles querem que ganhe, para poder manter os seus privilégios”, disse Zema ainda nas dependências da TV Globo, logo após a decisão que levou ao cancelamento do debate.





O candidato Ronaldo Caiado (PSD) foi enfático ao apontar o risco à democracia. “O que nós estamos assistindo hoje é uma afronta completa à democracia, onde o TSE e o Supremo Tribunal Federal amanhã, provavelmente, terão uma pretensão de se reunir entre eles e decidir quem vai ser o presidente da República. Isto é inaceitável.”





O cancelamento de um debate eleitoral é, por si só, uma perda concreta para a democracia.





Foram subtraídas dos meios de comunicação as garantias asseguradas pela lei e pela jurisprudência para a condução de eventos como esse.





A TV Globo foi obrigada a cancelar um programa que estaria baseado em um conjunto frágil e imprevisível de decisões judiciais. Foi um revés imposto à democracia por aqueles que deveriam não apenas homenageá-la, mas também protegê-la.





Causa estranheza constatar, mesmo em um rápido retrospecto, o tratamento diferenciado dado a este debate presidencial. Outros debates ocorreram sem sofrer a ingerência observada agora, inclusive com a exposição de cadeira vazia, dentro da normalidade e em conformidade com as regras acordadas entre todos os participantes, como deve ocorrer.





É assustadora a facilidade com que a liberdade de imprensa foi agredida de modo reiterado e em um intervalo tão curto. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) manifestaram “profunda indignação com a intervenção judicial nas regras previamente definidas” para o debate e destacaram a agressão à liberdade de imprensa.